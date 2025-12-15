Idosa é atropelada na Avenida do Comércio, em Santo Augusto

Uma idosa ficou ferida após ser atropelada na manhã desta segunda-feira, na Avenida do Comércio, em Santo Augusto. O acidente ocorreu nas proximidades da Simon Automóveis.

De acordo com as informações apuradas, a vítima atravessava a faixa de segurança quando foi atingida por um veículo Volkswagen Voyage. Ela foi prontamente socorrida pela ambulância e encaminhada ao Hospital Bom Pastor, onde passou por atendimento médico e realização de exames.

Conforme a equipe de saúde, foi constatada fratura, e a paciente deverá ser transferida para outro serviço hospitalar para continuidade do tratamento.

A Brigada Militar esteve no local do acidente, prestando apoio e acompanhando a ocorrência. A condutora do veículo envolvido também precisou ser encaminhada para atendimento médico.

As circunstâncias do atropelamento serão apuradas pelas autoridades competentes.

