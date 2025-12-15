Segunda, 15 de Dezembro de 2025
19°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Idosa é atropelada na Avenida do Comércio, em Santo Augusto

Vítima atravessava na faixa de segurança e foi encaminhada ao Hospital Bom Pastor com fratura.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal O Celeiro
15/12/2025 às 14h46
Idosa é atropelada na Avenida do Comércio, em Santo Augusto

Uma idosa ficou ferida após ser atropelada na manhã desta segunda-feira, na Avenida do Comércio, em Santo Augusto. O acidente ocorreu nas proximidades da Simon Automóveis.

De acordo com as informações apuradas, a vítima atravessava a faixa de segurança quando foi atingida por um veículo Volkswagen Voyage. Ela foi prontamente socorrida pela ambulância e encaminhada ao Hospital Bom Pastor, onde passou por atendimento médico e realização de exames.

Conforme a equipe de saúde, foi constatada fratura, e a paciente deverá ser transferida para outro serviço hospitalar para continuidade do tratamento.

A Brigada Militar esteve no local do acidente, prestando apoio e acompanhando a ocorrência. A condutora do veículo envolvido também precisou ser encaminhada para atendimento médico.

As circunstâncias do atropelamento serão apuradas pelas autoridades competentes.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Internauta)
Trânsito Há 5 horas

Veículo sai da pista e capota na RSC-472 em Ivagaci, Boa Vista do Buricá

Fiat Uno, saiu da pista e acabou ficando pendurado em árvores na lateral da rodovia.

 (Foto: Reprodução)
violência Há 5 horas

Homem é preso após ameaçar mulheres com relho de aço

O caso aconteceu na Rua Caramuru, no bairro São Luiz, em Passo Fundo.

 (Foto: Comunicação Social 7ºBPM)
Tráfico Há 6 horas

Brigada Militar prende homem por tráfico de drogas em Santo Augusto

Foram apreendidas seis porções de cocaína e uma quantia em dinheiro.

Foto: Divulgação
Prisão Há 6 horas

PRF prende casal argentino com carro carregado de maconha na BR-468 em Três Passos

Os agentes encontraram diversos tabletes de maconha escondidos em compartimentos ocultos e preparados para o transporte da droga. No total, foram apreendidos 244 quilos

 Foto: Reprodução Redação Oeste Mais
Itapiranga Há 6 horas

Mulher desaparecida é encontrada morta no rio Uruguai em Itapiranga

A vítima, desaparecida desde a última quinta-feira, dia 11, foi encontrada próxima ao local onde havia sido vista pela última vez

Tenente Portela, RS
28°
Chuvas esparsas
Mín. 19° Máx. 28°
30° Sensação
1.55 km/h Vento
68% Umidade
100% (14.32mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h26 Pôr do sol
Terça
25° 15°
Quarta
28° 12°
Quinta
31° 14°
Sexta
33° 17°
Sábado
34° 17°
Últimas notícias
Piracema Há 25 minutos

Brigada Militar intensifica fiscalização da Operação Piracema 2025/2026
Tecnologia Há 35 minutos

Whato CRM lança automação integrada ao WhatsApp Web
Assistência social Há 38 minutos

Derrubadas garante R$ 100 mil para compra de equipamentos na Assistência Social
Tecnologia Há 54 minutos

Diagnóstico de Maturidade orienta "RH Extraordinário"
Câmara Há 54 minutos

Comissão debate resultados da COP30 para o bioma caatinga

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 0,00 +0,00%
Euro
R$ 0,00 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 0,00 +0,00%
Ibovespa
0,00 pts 1.0529%
Mega-Sena
Concurso 2951 (13/12/25)
05
08
30
31
37
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6902 (13/12/25)
08
24
44
57
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3562 (13/12/25)
03
05
06
07
09
10
11
12
13
14
15
19
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2861 (12/12/25)
04
13
17
22
29
32
36
46
50
57
66
71
75
77
81
86
89
90
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2898 (12/12/25)
17
22
23
30
36
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias