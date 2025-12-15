Veículo sai da pista e capota na RSC-472 em Ivagaci, Boa Vista do Buricá

Um acidente de trânsito do tipo saída de pista seguida de capotamento foi registrado no início da tarde de domingo (14) na RSC-472, em Ivagaci, município de Boa Vista do Buricá. O acidente ocorreu em uma curva, nas proximidades de uma vila da localidade.

O veículo, um Fiat Uno com placas de Nova Candelária, saiu da pista e acabou ficando pendurado em árvores na lateral da rodovia, o que evitou que descesse um barranco com mais de 10 metros de altura.

A condutora, uma mulher de 22 anos, estava acompanhada do filho de um ano e meio. A criança estava corretamente acomodada na cadeirinha e não ficou ferida. A mulher ficou presa no interior do carro e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros, que utilizou uma tesoura hidráulica para cortar o teto do veículo. Ela sofreu ferimentos sem gravidade e foi encaminhada para atendimento médico.

