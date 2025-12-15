Homem é preso após ameaçar mulheres com relho de aço

Na madrugada desta segunda-feira (15), um homem foi preso após tentar agredir a companheira e suas amigas com um relho artesanal confeccionado com fios de aço e parafusos. O fato ocorreu na Rua Caramuru, no bairro São Luiz, em Passo Fundo.

Segundo informações, a guarnição foi despachada pela Sala de Operações até o endereço, onde anteriormente já havia sido registrada uma ocorrência de violência doméstica. Na ocasião, as vítimas relataram os fatos e informaram que realizariam o registro formal no dia seguinte.

Após novo acionamento via número de emergência, a guarnição retornou ao local e visualizou um indivíduo sem camisa, em frente à residência, gritando e portando o relho artesanal. Diante da situação, foi dada voz de abordagem, que não foi acatada. O homem tentou desferir três golpes contra os policiais, sendo que um deles atingiu a mão direita de um soldado, causando um corte de aproximadamente 1 centímetro.

Para contê-lo, foi tentado o uso do bastão policial, momento em que o indivíduo empreendeu fuga por cerca de uma quadra, sendo perseguido a pé e alcançado. Durante nova tentativa de abordagem, ele entrou em luta corporal com os policiais, sendo necessário o uso de bastão e gás de pimenta, uma vez que se encontrava visivelmente alcoolizado e investia com socos e chutes. Após ser algemado, foi dada voz de prisão.

No local, uma das vítimas relatou que o autor, identificado como L.R.D., companheiro de uma amiga, foi até a frente da residência para ameaçar as três mulheres, portando o relho e proferindo ameaças de morte e xingamentos, exigindo que abrissem a porta. No interior da casa estavam três mulheres e cinco crianças menores de 10 anos.

Durante o atendimento, uma das mulheres deixou o local, não sendo possível sua identificação completa. Outra vítima foi encaminhada à Delegacia de Polícia pela guarnição do auxiliar de serviço para registro da ocorrência, enquanto o autor foi conduzido pela equipe policial.

Durante a condução, o homem permaneceu agressivo, debatendo-se no interior da viatura, chutando os vidros com a intenção de danificá-los, batendo a cabeça contra o compartimento e proferindo xingamentos, além de tentar cuspir nos policiais. Já na delegacia, foi constatado um leve amassado no para-lama dianteiro direito da viatura, dano causado no momento em que o indivíduo subiu na parte frontal do veículo ao tentar pular o muro de uma residência para fugir, sendo contido pela guarnição.

Posteriormente, a equipe do SAMU foi acionada, encaminhando o preso para atendimento médico no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP).

O homem possui extensa ficha criminal, com registros por violência doméstica (2 vezes), ameaça (3), furto qualificado (2), roubo a malote, foragido (3), falsidade ideológica, furto mediante arrombamento em estabelecimento comercial, furto em residência, fuga de preso e furto em estabelecimento de ensino.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.