Brigada Militar prende homem por tráfico de drogas em Santo Augusto

Na madrugada desta segunda-feira, quinze de dezembro, a Brigada Militar prendeu um homem por tráfico de drogas em Santo Augusto.

A ação foi realizada por policiais do sétimo Batalhão da Polícia Militar. Durante a abordagem, foram apreendidas seis porções de cocaína e uma quantia em dinheiro.

O suspeito foi detido no local e encaminhado à delegacia, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. A Brigada Militar segue atuando no combate ao tráfico de drogas e na preservação da segurança da comunidade.







