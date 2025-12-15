PRF prende casal argentino com carro carregado de maconha na BR-468 em Três Passos

Na madrugada deste domingo (14), a Polícia Rodoviária Federal prendeu um casal de argentinos em um Corolla transportando quase 250 quilos de maconha escondidos na carroceria do carro. A ação ocorreu na BR-468, em Três Passos.

Durante ação de combate aos crimes transfronteiriços, Policiais Rodoviários Federais abordaram um casal de argentinos, ele com 27 e ela com 23 anos, que viajava em um Corolla com placas da Argentina. Juntamente com eles estava o seu filho, um bebê de 8 meses. Na fiscalização, os PRFs suspeitaram e resolveram fazer uma busca no interior do carro. Os agentes encontraram diversos tabletes de maconha escondidos em compartimentos ocultos e preparados para o transporte da droga. No total, foram apreendidos 244 quilos.

Os presos, o veículo e a droga foram encaminhados para registro da ocorrência na Polícia Judiciária em Santo Ângelo. Já o bebê foi encaminhado para o conselho tutelar.

