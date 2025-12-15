Segunda, 15 de Dezembro de 2025
Mulher desaparecida é encontrada morta no rio Uruguai em Itapiranga

A vítima, desaparecida desde a última quinta-feira, dia 11, foi encontrada próxima ao local onde havia sido vista pela última vez

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Redação Oeste Mais
15/12/2025 às 09h26
Foto: Reprodução Redação Oeste Mais

A mulher de 37 anos que estava desaparecida em Itapiranga, foi encontrada morta na manhã deste domingo, dia 14, no rio Uruguai. Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo de Katia Adriana Reisdorfer foi localizado por volta das 6 horas, após a retomada das buscas.

Segundo a corporação, a guarnição de Itapiranga iniciou os trabalhos nas primeiras horas da manhã, utilizando motonáutica. A vítima, desaparecida desde a última quinta-feira, dia 11, foi encontrada sem vida no Rio Uruguai, próximo ao local onde havia sido vista pela última vez.

Após a localização, os bombeiros realizaram a retirada do corpo da água, que ficou aos cuidados da Polícia Científica.

Katia foi vista pela última vez na quinta-feira, seguindo em direção ao Rio Uruguai pela escadaria localizada no centro da cidade. Na tarde de sábado, dia 13, a guarnição foi acionada por familiares para auxiliar nas buscas. Câmeras da Polícia Militar confirmaram a trajetória da vítima até a escadaria, sem registro de retorno.

Ainda no sábado, os bombeiros iniciaram a coleta de informações e realizaram buscas primárias. Ela somente foi localizada na manhã deste domingo.

