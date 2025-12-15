Veículo sai da pista e cai em barranco no interior de Tiradentes do Sul

Um veículo caiu em um barranco na localidade de Lajeado Progresso, no interior do município de Tiradentes do Sul. O acidente foi registrado no final de um trajeto íngreme, conhecido como o primeiro cerro, na estrada que liga Tiradentes do Sul a Crissiumal.

Até o momento, não há informações sobre pessoas feridas. As circunstâncias que levaram à saída de pista também não foram esclarecidas.

