Caminhão Perde o Freio e Cai no Rio Uruguai em Barra do Guarita

O veículo ficou parcialmente submerso após o acidente

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Guarita Notícias
14/12/2025 às 18h13
Foto: Guarita Notícias

Um caminhão carregado perdeu o controle dos freios na tarde deste domingo, dia 14 de dezembro, e acabou caindo nas águas do Rio Uruguai, na área portuária de Barra do Guarita.

O veículo ficou parcialmente submerso após o acidente.

De acordo com as informações preliminares apuradas, o condutor conseguiu saltar do caminhão antes da queda, e não sofreu ferimentos.

Felizmente, nenhuma outra pessoa ficou ferida no incidente.

As autoridades competentes estão avaliando a melhor estratégia para a retirada do caminhão das águas. 

O objetivo principal é garantir a segurança da área e, sobretudo, evitar maiores danos ambientais que poderiam ser causados pelo veículo submerso no rio.

A situação está sendo monitorada e espera-se que as operações para a remoção do caminhão sejam definidas e iniciadas o mais breve possível.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
