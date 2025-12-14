Domingo, 14 de Dezembro de 2025
Tenente Portela, RS
PRF apreende 244 quilos de maconha em carro em Três Passos

Veículo possui placas da Argentina

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
14/12/2025 às 11h47 Atualizada em 14/12/2025 às 11h51
Casal de argentinos que ocupava o veículo foi preso (Foto: Divulgação | PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou, na madrugada de domingo (14/12), um Toyota Corolla que trafegava na BR-468, em Três Passos. O veículo possui placas da Argentina.

Durante a abordagem, a equipe da PRF desconfiou do comportamento dos ocupantes e decidiu realizar uma fiscalização mais minuciosa no automóvel. Em compartimentos ocultos e preparados para transportar ilícitos, foram encontrados diversos tabletes de maconha – totalizando 244 quilos.

O homem, de 27 anos, e a mulher, 23, foram presos. Ambos têm nacionalidade argentina. O bebê de oito meses – filho do casal – foi entregue ao Conselho Tutelar. Os presos, o carro e os tabletes de entorpecentes foram encaminhados à polícia judiciária em Santo Ângelo.

 

