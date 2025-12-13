Crianças sofrem ferimentos após serem atingidas por carro em bairro de Santo Augusto

Crianças estavam em bicicletas e foram atingidas por um carro no cruzamento das ruas Venerato Gonçalves de Oliveira e Damaceno Bones (Foto: Reprodução | Rádio Querência)

Segundo informações da Brigada Militar (BM), as crianças, de 10 e 11 anos, estavam em bicicletas e foram atingidas por um automóvel no cruzamento das ruas Venerato Gonçalves de Oliveira e Damaceno Bones, no bairro Petrópolis. O fato ocorreu por volta das 14h de sexta-feira (12/12).

Uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde prestou os primeiros atendimentos às crianças. Posteriormente, elas foram encaminhadas ao Hospital Bom Pastor, em Santo Augusto.

As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.