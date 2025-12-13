Sábado, 13 de Dezembro de 2025
Crianças sofrem ferimentos após serem atingidas por carro em bairro de Santo Augusto

Fato ocorreu por volta das 14h de sexta-feira (12/12)

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
13/12/2025 às 17h40
Crianças sofrem ferimentos após serem atingidas por carro em bairro de Santo Augusto
Crianças estavam em bicicletas e foram atingidas por um carro no cruzamento das ruas Venerato Gonçalves de Oliveira e Damaceno Bones (Foto: Reprodução | Rádio Querência)

Segundo informações da Brigada Militar (BM), as crianças, de 10 e 11 anos, estavam em bicicletas e foram atingidas por um automóvel no cruzamento das ruas Venerato Gonçalves de Oliveira e Damaceno Bones, no bairro Petrópolis. O fato ocorreu por volta das 14h de sexta-feira (12/12).

Uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde prestou os primeiros atendimentos às crianças. Posteriormente, elas foram encaminhadas ao Hospital Bom Pastor, em Santo Augusto.

As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

 

