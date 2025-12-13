Sábado, 13 de Dezembro de 2025
7º BPM intensifica patrulhamento em razão da eleição do cacicado da TI Guarita

Policiais militares também irão combater o tráfico de drogas e delitos transfronteiriços

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
13/12/2025 às 16h42
Lançamento da Operação Cerco de Aço (Foto: Divulgação | 7º BPM)

Por meio da Operação Cerco de Aço – lançada na manhã de sexta-feira (12/12), em Três Passos –, intensificou-se o patrulhamento preventivo na Terra Indígena do Guarita e nos municípios de Tenente Portela, Redentora e Coronel Bicaco. A ação recebe apoio do Comando de Choque da Brigada Militar.

A operação visa, principalmente, garantir segurança e tranquilidade durante a eleição do cacicado da TI Guarita – que acontecerá no domingo (14/12). Além disso, as guarnições do 7º BPM irão combater o tráfico de drogas e outros delitos transfronteiriços.

 

