7º BPM intensifica patrulhamento em razão da eleição do cacicado da TI Guarita

Por meio da Operação Cerco de Aço – lançada na manhã de sexta-feira (12/12), em Três Passos –, intensificou-se o patrulhamento preventivo na Terra Indígena do Guarita e nos municípios de Tenente Portela, Redentora e Coronel Bicaco. A ação recebe apoio do Comando de Choque da Brigada Militar.

A operação visa, principalmente, garantir segurança e tranquilidade durante a eleição do cacicado da TI Guarita – que acontecerá no domingo (14/12). Além disso, as guarnições do 7º BPM irão combater o tráfico de drogas e outros delitos transfronteiriços.

