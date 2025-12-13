Sábado, 13 de Dezembro de 2025
PRF de Sarandi prende dois homens e apreende armas de fogo e munições

Eles são naturais de Santa Maria/RS e possuem extensa ficha criminal

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
13/12/2025 às 11h33
Revólver calibre 38 e a pistola Bersa calibre 380, além das munições, estavam escondidas em mochilas (Foto: Divulgação | PRF)

A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite de sexta-feira (12/12), abordou um ônibus que cumpria o itinerário interestadual entre Santarém (PA) e Porto Alegre (RS). A abordagem ocorreu na BR-386, em Sarandi.

Na verificação das bagagens dos passageiros, os PRFs encontraram duas mochilas com armas de fogo e roupas táticas usadas por forças de segurança. Foram apreendidos um revólver calibre 38 e uma pistola Bersa calibre 380, além de várias munições. Ambas as armas estavam prontas para uso.

Dois homens foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Sarandi. Segundo a PRF, eles são naturais de Santa Maria/RS e possuem extensa ficha criminal.

 

