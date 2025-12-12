Polícia Civil prende suspeitos de homicídio em operação em Palmeira das Missões

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta sexta-feira (12), uma operação que resultou no cumprimento de mandados de busca, apreensão e prisão relacionados ao homicídio de Henrique dos Santos Rosa, ocorrido em 18 de novembro no município. A ação foi coordenada pela Delegacia de Polícia de Palmeira das Missões, com apoio da Delegacia de Panambi, e cumpriu três mandados de ingresso e busca em residências nos bairros Westphalen e Lütz.

Durante as diligências, os agentes também cumpriram um mandado de prisão temporária contra um homem de 21 anos e um mandado de internação judicial contra um adolescente de 16 anos, ambos investigados por participação no crime.

As medidas foram autorizadas pela Vara Criminal e pela 2ª Vara Cível da Comarca de Palmeira das Missões, após análise dos elementos reunidos na investigação. Após os procedimentos legais, o preso foi encaminhado ao Presídio Estadual de Palmeira das Missões, enquanto o adolescente foi levado à CASE de Passo Fundo.

