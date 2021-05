Sessão especial presta homenagem à Polícia Militar do Distrito Federal

O Senado Federal promove uma sessão especial nesta sexta-feira (21), para homenagear o aniversário de 212 anos da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A corporação foi criada em 13 de maio de 1809 com a vinda do príncipe regente, Dom João VI, para o Brasil. O evento foi solicitado pelo senador Izalci Lucas (PSDB-DF) e terá início às 14h30.

Na justificação do requerimento da sessão, o senador Izalci Lucas destaca que “nesses anos todos de existência, a Polícia Militar do Distrito Federal dedica-se à segurança pública da capital federal, atuando em todas as regiões do DF e trabalhando dia e noite para o seu bem-estar".

Foram convidados para a sessão especial Márcio Cavalcante de Vasconcelos, comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, ; Jorge Eduardo Naime Barrete, chefe do Departamento de Operações da Polícia Militar do Distrito Federal; Luis Marcelo Silva de Almeida, comandante do Comando de Policiamento de Trânsito da PMDF; Darlam Kely Rodrigues Jacintho, comandante do 13º Batalhão de Polícia Militar; Márcio Júlio da Silva Mattos, subchefe da Seção de Operações do Estado-Maior; Michello Bueno Gonçalves Oliveira, chefe da Seção de Assessoria à Imprensa do Centro de Comunicação Social da PMDF; Rafael Jason de Souza da Silva, subchefe da Seção de Legislação do Estado-Maior; Tainá Medeiros Bucar, ajudante de ordens do chefe do Estado-Maior; Maicol Coelho Lourenço, subchefe do Centro de Treinamento e Especialização da PMDF; e Adriano Rosa Eduardo, assessor técnico do Núcleo de Controle de Atividades Especiais, da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.

Yolanda Pires com supervisão de Patrícia Oliveira