Sexta, 12 de Dezembro de 2025
Tenente Portela, RS
Celular Seguro passa a bloquear também aparelhos sem o app instalado

O bloqueio pode ser feito de outro aparelho, tablet ou computador

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
12/12/2025 às 11h18

A partir de agora, quem for vítima de furto ou roubo de celular ou quem perdeu o aparelho pode registrar a ocorrência pelo aplicativo Celular Seguro usando outro aparelho telefônico, tablet ou computador. E não é mais necessário informar o IMEI do celular, uma espécie de CPF do aparelho, nem ter registro prévio no aplicativo.

A informação foi divulgada nesta quinta-feira (11) pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Basta baixar o app e entrar no Celular Seguro por meio de outro dispositivo, fazer o registro em até 15 dias , indicando a data e o horário do ocorrido, bem como a linha telefônica utilizada no celular.

Segundo o Ministério da Justiça, com isso, é possível bloquear a linha telefônica, os aplicativos financeiros, o IMEI do aparelho ou, ainda, cadastrar no modo recuperação.

Lançado em dezembro de 2023, o Celular Seguro tem hoje 3,6 milhões de pessoas cadastradas, de acordo com o governo.

E o objetivo é que o usuário, a partir do aplicativo, emita um único alerta para agilizar o bloqueio de aparelhos, reduzindo prejuízos financeiros por golpes digitais, além de facilitar a recuperação de celulares pelas polícias estaduais.

© Lula Marques/ Agência Brasil
Sábado
26° 13°
Domingo
32° 18°
Segunda
28° 19°
Terça
27° 14°
Quarta
30° 13°
