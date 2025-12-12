Sexta, 12 de Dezembro de 2025
Prisão por tráfico mobiliza forças policiais em Esperança do Sul

Ação conjunta da Brigada Militar e Polícia Civil intercepta drogas e arma de uso restrito em Esperança do Sul.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Comunicação Social 7ºBPM
12/12/2025 às 10h37 Atualizada em 12/12/2025 às 10h57
Prisão por tráfico mobiliza forças policiais em Esperança do Sul
(Foto: Efetivo 7ºBPM)

Na noite de quinta-feira (11/12), durante Operação Cerco de Aço, ação conjunta entre Policiais Militares do 7°BPM e agentes da Polícia Civil, prenderam um homem por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso restrito no interior de Esperança do Sul.

Foram localizados e apreendidos 21 tijolos de maconha (12,9 kg), uma balança de precisão, dois smartphones, uma pistola com numeração suprimida, duas munições intactas calibre .40 e uma faca com resquícios de maconha utilizada para fracionar drogas.


