Prisão por tráfico mobiliza forças policiais em Esperança do Sul

Na noite de quinta-feira (11/12), durante Operação Cerco de Aço, ação conjunta entre Policiais Militares do 7°BPM e agentes da Polícia Civil, prenderam um homem por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso restrito no interior de Esperança do Sul.

Foram localizados e apreendidos 21 tijolos de maconha (12,9 kg), uma balança de precisão, dois smartphones, uma pistola com numeração suprimida, duas munições intactas calibre .40 e uma faca com resquícios de maconha utilizada para fracionar drogas.







