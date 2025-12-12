Ultrapassagem causa colisão frontal e deixa dois feridos na SC-163 em Itapiranga

Uma ultrapassagem malsucedida provocou um grave acidente na manhã desta quinta-feira, 11, por volta das 9h, na SC-163, em Itapiranga. A colisão envolveu um Golf, um Vectra e um caminhão com placas do Rio Grande do Sul.

Segundo testemunhas, o motorista do Vectra, um idoso, seguia atrás do caminhão no sentido à cidade e tentou realizar a ultrapassagem. O Golf, conduzido por um homem de 32 anos, vinha no sentido contrário e não conseguiu evitar o impacto. Com a batida, o Vectra foi arremessado contra o caminhão, que sofreu poucos danos. O trecho possui proibição de ultrapassagem.

O condutor do Vectra, que não teve a idade divulgada, sofreu fratura exposta no nariz, corte na face, fratura no braço direito próximo ao punho, suspeita de fratura na perna esquerda e relatava intensa dor no tórax. Ele estava consciente, porém confuso.

O motorista do Golf também estava consciente, mas apresentava suspeita de hemorragia interna e relatava dor abdominal.

Equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU de Itapiranga atuaram no atendimento, enquanto a Polícia Militar e a Polícia Militar Rodoviária prestaram apoio no local.