Acidente com ônibus que levava grupo de idosos de Humaitá deixa vítima fatal e cerca de 20 feridos

Um ônibus que transportava integrantes do Grupo de Idosos Sempre Unidos, da localidade de Boa Esperança, Humaitá, se envolveu em um grave acidente com vítima fatal e cerca de 20 feridos na madrugada desta sexta-feira (12). A colisão frontal entre o ônibus – de uma empresa de Crissiumal – e um caminhão de Boa Vista do Sul ocorreu por volta das 4h no km 282 da BR-386, em São José do Herval, no Vale do Taquari.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do ônibus morreu no local. Ele foi identificado como Seno Wunsch, morador de Crissiumal. O ônibus seguia em direção a Ivoti onde participariam de uma integração com outro grupo de idosos no Bairro Morada do Sol. Além de visita a familiares, estava prevista a participação em um baile da sociedade.

Além da localidade de Boa Esperança, no ônibus estavam sócios do grupo que residem em Lajeado Boi, Crissiumal. Cerca de 20 passageiros tiveram ferimentos e foram encaminhados para atendimento médico nas cidades de Lajeado e Soledade; nenhum se feriu com gravidade. O condutor do caminhão ficou gravemente ferido e foi encaminhado para atendimento médico.

Seno Wunsch era bastante conhecido em Crissiumal, onde atuou como motorista em diversas empresas, como Compactasul, Musical Calmon, entre outras. Antes da colisão, o grupo havia feito uma parada no município de Soledade para descanso e alimentação.

No local do acidente, os veículos pequenos conseguem atravessar através de um desvio ao lado da rodovia, já os caminhões estão ultrapassando o acidente através do sistema de pare e siga no acostamento.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.