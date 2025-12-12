Identificado motorista de Crissiumal que morreu em grave acidente na BR-386

Foi identificado como Seno Wunsch, de Crissiumal, o motorista que morreu em um grave acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (12) na BR-386, em São José do Herval. A informação foi confirmada pela empresa de transporte ao Guia Crissiumal.

O acidente ocorreu no km 282 da rodovia, próximo ao perímetro urbano do município, envolvendo um caminhão carregado com eletrodomésticos, de Boa Vista do Sul, e um ônibus emplacado em Crissiumal. A colisão foi frontal.

O coletivo transportava 40 passageiros, a maioria idosos, que haviam saído de Crissiumal e Humaitá com destino a Ivoti, no Vale dos Sinos, onde participariam de uma festa da terceira idade. Antes do acidente, o grupo fez uma parada em Soledade para descanso e alimentação.

Seno Wunsch era bastante conhecido na comunidade crissiumalense, tendo atuado como motorista em diversas empresas, como Compactasul e Musical Calmon, entre outras.

