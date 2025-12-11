Quinta, 11 de Dezembro de 2025
Turista norte-americano vira réu por agredir namorada a socos no Rio

Em 19 segundos, Eric Hernandez desferiu mais de 20 socos na vítima

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/12/2025 às 20h53

A Justiça do Rio de Janeiro aceitou denúncia do Ministério Público e tornou réu o norte-americano Eric Christian Hernandez, de 24 anos, acusado de agredir fisicamente a namorada, de 22 anos, também norte-americana, no elevador de um prédio em Botafogo, zona sul da capital fluminense. Os dois se relacionavam havia cerca de cinco anos.

Câmeras de segurança do prédio flagraram a agressão. Em um intervalo de apenas 19 segundos, Eric desferiu mais de 20 socos no rosto e na cabeça da namorada. A vítima ficou com vários hematomas na cabeça e ferimentos graves no rosto.

A denúncia foi feita pela 1ª Promotoria de Justiça junto aos I e V Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital.

O casal estava hospedado em um apartamento alugado por temporada, por meio de aplicativo, durante viagem turística ao Brasil. Após o episódio, policiais militares foram acionados, prenderam o agressor em flagrante e o conduziram à Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (Deat). Na denúncia, o Ministério Público também requereu a fixação de indenização pelos danos causados à vítima.

Audiência

A denúncia foi recebida pela Justiça e, na última terça-feira (9), o réu participou de audiência de instrução no I Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital. Após a prisão em flagrante, Eric foi colocado em liberdade, mas teve o passaporte retido por determinação da Justiça.

A defesa chegou a solicitar a devolução do passaporte do acusado, mas o pedido foi negado devido à gravidade do crime e à necessidade de conclusão da fase de instrução do processo. Agora, a Promotoria de Justiça aguarda a inclusão das próximas diligências determinadas em juízo para prosseguimento do processo.

