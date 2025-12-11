Batida entre carro e ônibus escolar deixa motorista ferida em Tenente Portela

Um acidente de trânsito envolvendo um Hyundai, emplacado em Vista Gaúcha, e um ônibus escolar que transportava cinco crianças foi registrado no início da tarde desta quinta-feira,11, na Rua Uruguai,em tenente Portela.

A motorista do Hyundai recebeu atendimento do SAMU e foi levada ao Hospital Santo Antônio, onde passa por avaliação médica. Até o momento, não há detalhes sobre a gravidade de seu quadro, apenas a informação de que ela permaneceu consciente durante todo o resgate.

No local, a secretária de Educação, Irineia, acompanhou a ocorrência. Ela relatou que as crianças que estavam no ônibus não se machucaram e já foram encaminhadas às suas escolas de referência.

A Secretaria de Educação informou ainda que será aberto um procedimento para verificar as circunstâncias do acidente e apurar eventuais responsabilidades.

