Dois homens são presos e menor é apreendida por tráfico em Esperança do Sul

Na noite de quarta-feira (10/12), uma ação do 6° BPChq durante a Operação Cerco de Aço resultou na apreensão de uma menor de idade e na prisão de dois homens por tráfico de drogas em Esperança do Sul.

Os policiais localizaram 10 tijolos de maconha e outra porção da droga, somando 6,100 kg. Também foram apreendidos uma espingarda Boito calibre .40 com numeração suprimida, sete munições calibre .32 e um veículo Gol.

A ocorrência reforçou o impacto das ações de combate ao tráfico desenvolvidas na região.







