Quinta, 11 de Dezembro de 2025
14°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Dois homens são presos e menor é apreendida por tráfico em Esperança do Sul

Operação Cerco de Aço resulta em apreensão de drogas, arma e veículo na noite de quarta-feira

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Comunicação Social 7ºBPM
11/12/2025 às 11h23
Dois homens são presos e menor é apreendida por tráfico em Esperança do Sul
(Foto: Comunicação Social 7ºBPM)

Na noite de quarta-feira (10/12), uma ação do 6° BPChq durante a Operação Cerco de Aço resultou na apreensão de uma menor de idade e na prisão de dois homens por tráfico de drogas em Esperança do Sul.

Os policiais localizaram 10 tijolos de maconha e outra porção da droga, somando 6,100 kg. Também foram apreendidos uma espingarda Boito calibre .40 com numeração suprimida, sete munições calibre .32 e um veículo Gol.

A ocorrência reforçou o impacto das ações de combate ao tráfico desenvolvidas na região.


■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.


* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Sistema Província de Comunicação)
Trânsito Urbano Há 1 hora

Batida entre carro e ônibus escolar deixa motorista ferida em Tenente Portela

Motorista do carro foi levada ao Hospital Santo Antônio; cinco crianças que estavam no ônibus não se feriram.

 (Foto: Querência On Line)
Trânsito Regional Há 5 horas

Sandero sai da pista e para em barranco na ERS-155

Acúmulo de água pode ter causado perda de controle próximo ao Posto São Pedro, em Santo Augusto

 Foto: Divulgação Comunicação Social 7ºBPM
Apreensão Há 6 horas

Brigada Militar apreende mercadorias de descaminho em Tenente Portela.

Diante dos fatos, dois homens foram presos, as mercadorias e o veículo foram apreendidos.

 (Foto: Comunicação Social do 3° RPMon)
Segurança Pública Há 8 horas

Em menos de 24 horas, BM localiza quatro veículos roubados em Passo Fundo

Ações de patrulhamento do 3º RPMon resultam na prisão de quatro suspeitos e na localização de carros furtados em Passo Fundo

 (Foto: Divulgação Redes Sociais)
Luto Há 20 horas

Morre Segunda Vítima de Acidente na ERS-330 em Miraguaí

Adilson Duarte, de 43 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu na tarde desta quarta-feira

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 26°
27° Sensação
2.52 km/h Vento
40% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h23 Pôr do sol
Sexta
22° 15°
Sábado
23° 15°
Domingo
32° 17°
Segunda
26° 19°
Terça
27° 14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 12 minutos

Assistente contábil com IA impacta rotina do contador
Câmara Há 12 minutos

Comissão aprova criminalização de uso de IA em pornografia envolvendo crianças
Música Nativista Há 12 minutos

Três-passense conquista 2º lugar na Califórnia da Canção
Senado Federal Há 12 minutos

PL da Dosimetria será analisado na CCJ na quarta-feira
Geral Há 12 minutos

São Paulo tem quase 17% dos consumidores sem energia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 -1,11%
Euro
R$ 6,35 -0,72%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,78%
Bitcoin
R$ 519,082,99 -2,20%
Ibovespa
159,631,60 pts 0.35%
Mega-Sena
Concurso 2949 (09/12/25)
04
06
11
38
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6899 (10/12/25)
17
42
50
56
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3559 (10/12/25)
01
02
06
08
09
10
11
13
14
15
16
19
20
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2860 (10/12/25)
00
01
05
06
09
12
14
22
25
29
31
34
39
47
66
67
72
79
80
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2897 (10/12/25)
08
13
15
34
44
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias