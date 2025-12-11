Quinta, 11 de Dezembro de 2025
Sandero sai da pista e para em barranco na ERS-155

Acúmulo de água pode ter causado perda de controle próximo ao Posto São Pedro, em Santo Augusto

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Querência On Line
11/12/2025 às 10h24
Sandero sai da pista e para em barranco na ERS-155
(Foto: Querência On Line)

Um acidente chamou atenção na quarta-feira, dia 10, na ERS-155, nas proximidades do Posto São Pedro, em Santo Augusto. Um Renault Sandero, com placas de Marau, saiu da pista e acabou imobilizado em um barranco.

As informações coletadas no local apontam que a água acumulada na rodovia pode ter contribuído para a perda de controle do veículo. Não há registro de feridos.

A ERS-155 é reconhecida como um trecho sensível do trânsito regional, especialmente em dias chuvosos, quando o risco de aquaplanagem aumenta devido aos pontos de acúmulo de água. Motoristas devem redobrar a atenção e manter a velocidade dentro dos limites ao trafegar pelo local.

 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
