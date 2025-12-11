Sandero sai da pista e para em barranco na ERS-155

Um acidente chamou atenção na quarta-feira, dia 10, na ERS-155, nas proximidades do Posto São Pedro, em Santo Augusto. Um Renault Sandero, com placas de Marau, saiu da pista e acabou imobilizado em um barranco.

As informações coletadas no local apontam que a água acumulada na rodovia pode ter contribuído para a perda de controle do veículo. Não há registro de feridos.

A ERS-155 é reconhecida como um trecho sensível do trânsito regional, especialmente em dias chuvosos, quando o risco de aquaplanagem aumenta devido aos pontos de acúmulo de água. Motoristas devem redobrar a atenção e manter a velocidade dentro dos limites ao trafegar pelo local.