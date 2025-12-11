Brigada Militar apreende mercadorias de descaminho em Tenente Portela.

Na noite de quarta-feira (10/12), Policiais Militares do 7°BPM, durante ações da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras, realizaram apreensão de mercadorias de origem estrangeira incluídas em território brasileiro sem desembaraço aduaneiro em Tenente Portela.

Após abordagem do veículo Focus e na busca veicular foram localizadas e apreendidas diversas mercadorias de origem estrangeira.

Diante dos fatos, dois homens foram presos, as mercadorias e o veículo foram apreendidos.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.