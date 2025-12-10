Morre Segunda Vítima de Acidente na ERS-330 em Miraguaí

Tenente Portela se entristece com a confirmação do falecimento da segunda vítima do grave acidente de trânsito ocorrido no final de outubro. Adilson Duarte, de 43 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu na tarde desta quarta-feira, dia 10 de dezembro, no Hospital Santo Antônio.

Adilson estava hospitalizado e internado na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) da instituição desde o dia 29 de outubro, data da fatal colisão na ERS-330, nas imediações da cooperativa Cotricampo, no município de Tenente Portela.

Esposa Faleceu em Novembro

A morte de Adilson ocorre pouco mais de dez dias após o falecimento de sua esposa, Luciane Machado, de 42 anos. Luciane, que também estava internada desde o dia do acidente, veio a óbito no dia 28 de novembro, no mesmo hospital.

O casal, Adilson Duarte e Luciane Machado, era residente da localidade de Lajeado Moinho, no interior do município vizinho de Miraguaí. Eles foram vítimas de uma colisão entre a motocicleta em que estavam e um veículo Ecosport, conforme os registros da ocorrência.

Segundo informações divulgadas anteriormente por familiares, a gravidade do impacto resultou em múltiplas fraturas em ambos. Apesar dos esforços da equipe médica do Hospital Santo Antônio, o casal não conseguiu se recuperar dos graves ferimentos.

A tragédia que vitimou Adilson e Luciane, deixa a comunidade de Lajeado Moinho e Miraguaí em luto, reforçando a dor pela perda de duas vidas em decorrência do violento acidente na rodovia.









