Quarta, 10 de Dezembro de 2025
14°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Morre Segunda Vítima de Acidente na ERS-330 em Miraguaí

Adilson Duarte, de 43 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu na tarde desta quarta-feira

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Rádio Lider
10/12/2025 às 19h11
Morre Segunda Vítima de Acidente na ERS-330 em Miraguaí
(Foto: Divulgação Redes Sociais)

Tenente Portela se entristece com a confirmação do falecimento da segunda vítima do grave acidente de trânsito ocorrido no final de outubro. Adilson Duarte, de 43 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu na tarde desta quarta-feira, dia 10 de dezembro, no Hospital Santo Antônio.
Adilson estava hospitalizado e internado na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) da instituição desde o dia 29 de outubro, data da fatal colisão na ERS-330, nas imediações da cooperativa Cotricampo, no município de Tenente Portela.

Esposa Faleceu em Novembro
A morte de Adilson ocorre pouco mais de dez dias após o falecimento de sua esposa, Luciane Machado, de 42 anos. Luciane, que também estava internada desde o dia do acidente, veio a óbito no dia 28 de novembro, no mesmo hospital.
O casal, Adilson Duarte e Luciane Machado, era residente da localidade de Lajeado Moinho, no interior do município vizinho de Miraguaí. Eles foram vítimas de uma colisão entre a motocicleta em que estavam e um veículo Ecosport, conforme os registros da ocorrência.
Segundo informações divulgadas anteriormente por familiares, a gravidade do impacto resultou em múltiplas fraturas em ambos. Apesar dos esforços da equipe médica do Hospital Santo Antônio, o casal não conseguiu se recuperar dos graves ferimentos.
A tragédia que vitimou Adilson e Luciane, deixa a comunidade de Lajeado Moinho e Miraguaí em luto, reforçando a dor pela perda de duas vidas em decorrência do violento acidente na rodovia.



Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Freepik
Criminalidade Há 7 horas

RS Fecha Novembro com Forte Queda nos Indicadores Criminais

As quedas consolidam o trabalho das forças de segurança, área considerada prioritária pelo governador Eduardo Leite.

 (Foto: Divulgação / Policia Civil)
Violência Doméstica Há 9 horas

Polícia Civil prende preventivamente homem acusado de agredir companheira em Horizontina

Suspeito de 44 anos foi detido após ataque que deixou a vítima com lesões graves, incluindo a perda de um dente.

 (Foto: MB Notícias)
Trânsito Há 12 horas

Pai e filho ficaram feridos em acidente na RSC-472 em Três Passos

Após exames foi constatada uma fratura de quadril, sendo necessária intervenção cirúrgica

 (Foto: Imagem meramente ilustrativa criada por IA))
Violência Urbana Há 16 horas

Adolescente é esfaqueado em passarela da BR-285 em Passo Fundo

Jovem de 16 anos foi atacado por um morador de rua enquanto atravessava a passarela entre os bairros Petrópolis e São José, em Passo Fundo; polícia busca o agressor

 (Foto: Rede Peperi e Polícia Civil)
Ação Policial Há 1 dia

Operação prende três por tráfico de drogas em Itapiranga e São João do Oeste

Foram 15 policias presentes na operação que cumpriu mandados de busca e apreensão em Itapiranga e São João do Oeste

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 18°
16° Sensação
1.99 km/h Vento
99% Umidade
100% (8.75mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h22 Pôr do sol
Quinta
28° 12°
Sexta
21° 15°
Sábado
26° 15°
Domingo
31° 17°
Segunda
27° 18°
Últimas notícias
Região Celeiro Há 20 minutos

Óbitos Superam Nascimentos na Região Celeiro aponta o IBGE.
Geral Há 2 horas

São Paulo combate fraude fiscal de R$ 70 milhões no setor de autopeças
Esporte e lazer Há 2 horas

Governo do Estado assina convênio para revitalização de quadra esportiva em Alvorada
Câmara Há 2 horas

Entra em vigor lei que garante isenção de taxas para Embrapa
Senado Federal Há 2 horas

Ministra defende solução negociada para terra indígena em Rondônia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,48 +0,19%
Euro
R$ 6,41 +0,22%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 525,882,31 -2,19%
Ibovespa
159,074,97 pts 0.69%
Mega-Sena
Concurso 2949 (09/12/25)
04
06
11
38
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6898 (09/12/25)
13
32
63
65
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3558 (09/12/25)
02
03
04
07
09
12
13
14
15
18
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2859 (08/12/25)
02
11
12
14
17
19
20
28
31
32
41
51
55
68
73
75
77
90
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2896 (08/12/25)
02
05
15
23
26
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias