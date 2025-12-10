RS Fecha Novembro com Forte Queda nos Indicadores Criminais

O Rio Grande do Sul registrou nova redução nos índices de criminalidade em novembro, reforçando a projeção de um 2025 ainda mais seguro.

Dados do Observatório Estadual da Segurança Pública apontam queda de 32% nos crimes violentos letais e intencionais, passando de 143 para 97 casos na comparação com 2024. Os homicídios também diminuíram 30%, caindo de 117 para 82 ocorrências, enquanto os feminicídios reduziram pela metade, de 10 para cinco.

As quedas consolidam o trabalho das forças de segurança, área considerada prioritária pelo governador Eduardo Leite. O Estado segue entre os três melhores do país no Ranking de Competitividade de 2025.

No mesmo mês, o RS registrou o menor número de ocorrências em estabelecimentos comerciais desde o início da série histórica: 235 casos, contra 376 no ano anterior. Também houve retração de 38% nos roubos de veículos e de 23% nos roubos a pedestres. No interior, os abigeatos caíram 8%.

O secretário da Segurança Pública, Mário Ikeda, destacou que os investimentos recentes, como a entrega de R$ 100 milhões em viaturas semiblindadas, fortalecem o trabalho policial e contribuem diretamente para a queda da criminalidade.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.