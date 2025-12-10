Pai e filho ficaram feridos em acidente na RSC-472 em Três Passos

Em um veículo Celta que saiu da pista e se chocou em uma árvore, estavam pai e filho. O homem de 42 anos de idade foi conduzido ao Hospital de Caridade de Três Passos pela guarnição do Corpo de Bombeiros. Após exames foi constatada uma fratura de quadril, sendo necessária intervenção cirúrgica. A criança de 5 anos de idade foi conduzida ao Hospital pela unidade do SAMU. Seu estado de saúde é estável e ele permanecerá em observação por precaução.