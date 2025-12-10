Pai e filho ficaram feridos em acidente na RSC-472 em Três Passos

Um acidente de trânsito foi registrado no começo da manhã desta quarta-feira (10), na RSC-472 em Três Passos.
Em um veículo Celta que saiu da pista e se chocou em uma árvore, estavam pai e filho. O homem de 42 anos de idade foi conduzido ao Hospital de Caridade de Três Passos pela guarnição do Corpo de Bombeiros. Após exames foi constatada uma fratura de quadril, sendo necessária intervenção cirúrgica. A criança de 5 anos de idade foi conduzida ao Hospital pela unidade do SAMU. Seu estado de saúde é estável e ele permanecerá em observação por precaução.
O homem e a criança vinham de Carazinho, pois o homem realizava a entrega do jornal Correio do Povo. Uma guarnição da Brigada Militar atendeu a ocorrência comunicando o Comando Rodoviário da Brigada Militar que fará o registro.
