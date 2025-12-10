Quarta, 10 de Dezembro de 2025
14°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Pai e filho ficaram feridos em acidente na RSC-472 em Três Passos

Após exames foi constatada uma fratura de quadril, sendo necessária intervenção cirúrgica

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações MB Notícias
10/12/2025 às 11h22
Pai e filho ficaram feridos em acidente na RSC-472 em Três Passos
(Foto: MB Notícias)
Um acidente de trânsito foi registrado no começo da manhã desta quarta-feira (10), na RSC-472 em Três Passos.
Em um veículo Celta que saiu da pista e se chocou em uma árvore, estavam pai e filho. O homem de 42 anos de idade foi conduzido ao Hospital de Caridade de Três Passos pela guarnição do Corpo de Bombeiros. Após exames foi constatada uma fratura de quadril, sendo necessária intervenção cirúrgica. A criança de 5 anos de idade foi conduzida ao Hospital pela unidade do SAMU. Seu estado de saúde é estável e ele permanecerá em observação por precaução.
O homem e a criança vinham de Carazinho, pois o homem realizava a entrega do jornal Correio do Povo. Uma guarnição da Brigada Militar atendeu a ocorrência comunicando o Comando Rodoviário da Brigada Militar que fará o registro.



■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Imagem meramente ilustrativa criada por IA))
Violência Urbana Há 5 horas

Adolescente é esfaqueado em passarela da BR-285 em Passo Fundo

Jovem de 16 anos foi atacado por um morador de rua enquanto atravessava a passarela entre os bairros Petrópolis e São José, em Passo Fundo; polícia busca o agressor

 (Foto: Rede Peperi e Polícia Civil)
Ação Policial Há 16 horas

Operação prende três por tráfico de drogas em Itapiranga e São João do Oeste

Foram 15 policias presentes na operação que cumpriu mandados de busca e apreensão em Itapiranga e São João do Oeste

 (Foto: Reprodução)
Furto Noturno Há 23 horas

Criminosos arrombam loja de conveniência em posto de combustível em Palmeira das Missões

A ação ocorreu na madrugada de domingo (07); câmeras registraram a invasão e o furto de mercadorias, e imagens serão usadas na investigação.

 (Foto: Corpo de Bombeiros)
Patrimônio Histórico Há 1 dia

Guarita e parte de acervo histórico do Sítio Arqueológico são destruídos por incêndio em São Luiz Gonzaga

Fogo consumiu documentos e materiais históricos; perícia apura se causa foi criminosa ou elétrica.
Violência Urbana Há 1 dia

Duplo homicídio deixa pai e filho mortos em Santo Ângelo

Crime ocorreu nas proximidades da Cooperativa Central Gaúcha Ltda.

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 18°
16° Sensação
5.64 km/h Vento
97% Umidade
100% (8.75mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h22 Pôr do sol
Quinta
28° 12°
Sexta
21° 15°
Sábado
26° 15°
Domingo
31° 17°
Segunda
27° 18°
Últimas notícias
Entretenimento Há 11 minutos

Saber Viver ganha transmissão diária e chega a Portugal
Política Há 11 minutos

CCJ do Senado adia votação do PL do Impeachment para 2026
Obras Há 11 minutos

Governo inicia demolição do antigo Presídio Estadual de Bento Gonçalves
Câmara Há 25 minutos

Comissão discute falta de atendimento especializado a pessoas com epidermólise bolhosa
Senado Federal Há 25 minutos

Atos antidemocráticos: dosimetria de penas terá relatoria de Esperidião Amin

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,47 +0,74%
Euro
R$ 6,37 +0,70%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,86%
Bitcoin
R$ 533,231,83 -1,35%
Ibovespa
158,453,75 pts 0.3%
Mega-Sena
Concurso 2949 (09/12/25)
04
06
11
38
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6898 (09/12/25)
13
32
63
65
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3558 (09/12/25)
02
03
04
07
09
12
13
14
15
18
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2859 (08/12/25)
02
11
12
14
17
19
20
28
31
32
41
51
55
68
73
75
77
90
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2896 (08/12/25)
02
05
15
23
26
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias