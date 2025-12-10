Adolescente é esfaqueado em passarela da BR-285 em Passo Fundo

Na noite de terça-feira (9), um adolescente de 16 anos foi ferido com três golpes de faca no abdômen nas proximidades da passarela que atravessa a BR-285, em Passo Fundo. Moradores da região prestaram o primeiro atendimento e acionaram o SAMU.

O jovem caminhava pela passarela que liga os bairros Petrópolis e São José quando foi surpreendido pelo agressor. O suspeito seria um morador de rua de cabelos compridos, com uma cicatriz acima do olho direito e vestindo camiseta vermelha, conhecido por permanecer frequentemente no local.

O adolescente recebeu atendimento inicial no CAIS Petrópolis e, depois, foi encaminhado pelo SAMU ao Hospital de Clínicas, onde deu entrada em estado estável.

A Brigada Militar, por meio do 3º RPMon, foi acionada e segue em diligências para localizar o autor do ataque, além de registrar oficialmente a ocorrência.