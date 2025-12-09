Terça, 09 de Dezembro de 2025
Operação prende três por tráfico de drogas em Itapiranga e São João do Oeste

Foram 15 policias presentes na operação que cumpriu mandados de busca e apreensão em Itapiranga e São João do Oeste

Por: Andre Eberhardt Fonte: Rede Peperi
09/12/2025 às 20h46 Atualizada em 09/12/2025 às 20h52
Operação prende três por tráfico de drogas em Itapiranga e São João do Oeste
(Foto: Rede Peperi e Polícia Civil)

A Polícia Civil de Itapiranga, com auxílio da Divisão de Investigação Criminal de São Miguel do Oeste, da Polícia Militar de Itapiranga, São João do Oeste e o Canil Setorial de São Miguel do Oeste, prendeu três pessoas por tráfico de drogas e associação para o tráfico durante a Operação Protetor na tarde desta terça-feira, 9. Foram 15 policias presentes na operação que cumpriu mandados de busca e apreensão em Itapiranga e São João do Oeste.

Em duas propriedades, em linha Baú, Itapiranga, e Cristo Rei, no interior de São João do Oeste, foram apreendidas 125 mudas de plantas de maconha, além de diversos pacotes de droga armazenados em três freezers e em estufas, que ultrapassam 25 quilos. O investigado, de 39 anos, possuía autorização para o plantio medicinal da substância, com limite de 78 pés. No entanto, desde janeiro a licença estava vencida. Além disso, as investigações apuraram que o homem utilizou esta licença para vender a droga. Ele também estaria comercializando cocaína.

A esposa dele, de 35 anos, publicava fotos nas redes sociais exibindo a droga. Ainda, utilizava legendas para demonstrar quais eram os tipos de maconha plantados, sendo considerado um dos indícios de comercialização.

A investigação concluiu que o homem utilizava a casa da sogra, de 67 anos, em Cristo Rei, para armazenar a droga em vidros de conserva e pacotes. O valor estimado para os itens apreendidos ultrapassa R$ 50 mil. Também foram encontrados cadernos de anotações com nomes, telefones de compradores e valores.

 
