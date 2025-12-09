Criminosos arrombam loja de conveniência em posto de combustível em Palmeira das Missões

Na madrugada de domingo (07), foi registrado o arrombamento e furto na sala de conveniência de um posto de combustível em Palmeira das Missões.

De acordo com as imagens da câmera de segurança, os ladrões forçaram a porta de acesso ao local e furtaram diversas mercadorias.

As autoridades devem utilizar as imagens para auxiliar na identificação dos suspeitos.

