Criminosos arrombam loja de conveniência em posto de combustível em Palmeira das Missões

A ação ocorreu na madrugada de domingo (07); câmeras registraram a invasão e o furto de mercadorias, e imagens serão usadas na investigação.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Palmeira
09/12/2025 às 13h47
Criminosos arrombam loja de conveniência em posto de combustível em Palmeira das Missões
(Foto: Reprodução)

Na madrugada de domingo (07), foi registrado o arrombamento e furto na sala de conveniência de um posto de combustível em Palmeira das Missões.

 De acordo com as imagens da câmera de segurança, os ladrões forçaram a porta de acesso ao local e furtaram diversas mercadorias.

 As autoridades devem utilizar as imagens para auxiliar na identificação dos suspeitos.

 

 

