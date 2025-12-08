Terça, 09 de Dezembro de 2025
Van da saúde de Braga se envolve em acidente em Ijuí

Conforme informações preliminares, um Fusca que estava estacionado teria se movimentado sozinho, avançando pela contramão

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/com informações, fotos dos Caçadores de Notícias
08/12/2025 às 20h01
Foto: Caçadores de Notícias/Repórter Márcio Santos

Na tarde desta segunda-feira (08), um acidente de trânsito chamou a atenção de moradores da Rua Getúlio Vargas, em Ijuí, envolvendo três veículos — entre eles, uma van da Secretaria Municipal de Saúde de Braga.

Conforme informações preliminares, um Fusca que estava estacionado teria se movimentado sozinho, avançando pela contramão. No trajeto, o carro atingiu a lateral de um Prisma e, na sequência, colidiu frontalmente com a van do município de Braga, que seguia pela via no momento do impacto.

Apesar do susto e dos danos materiais registrados, ninguém ficou ferido. A equipe da Secretaria de Saúde prestou apoio imediato, e as circunstâncias do acidente serão apuradas para esclarecer o que motivou o deslocamento involuntário do Fusca.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
