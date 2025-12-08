Van da saúde de Braga se envolve em acidente em Ijuí

Na tarde desta segunda-feira (08), um acidente de trânsito chamou a atenção de moradores da Rua Getúlio Vargas, em Ijuí, envolvendo três veículos — entre eles, uma van da Secretaria Municipal de Saúde de Braga.

Conforme informações preliminares, um Fusca que estava estacionado teria se movimentado sozinho, avançando pela contramão. No trajeto, o carro atingiu a lateral de um Prisma e, na sequência, colidiu frontalmente com a van do município de Braga, que seguia pela via no momento do impacto.

Apesar do susto e dos danos materiais registrados, ninguém ficou ferido. A equipe da Secretaria de Saúde prestou apoio imediato, e as circunstâncias do acidente serão apuradas para esclarecer o que motivou o deslocamento involuntário do Fusca.