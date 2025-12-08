ATUALIZAÇÃO: Mulher confessa homicídio de idoso em Palmeira das Missões

Na segunda-feira (08/12), a Brigada Militar foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio na Rua Dari Kurtz, em Palmeira das Missões.
Ao chegarem ao local, os policiais constataram o fato: um homem de 72 anos havia sido morto dentro de sua residência. Uma faca foi localizada na cena do crime. A área foi imediatamente isolada e a Polícia Civil acionada para dar andamento às investigações.
Diante da situação, as guarnições iniciaram buscas pela autoria. Por meio do sistema de videomonitoramento das proximidades, foi possível identificar que a principal suspeita seria uma mulher de 32 anos.
Após diligências, por volta das 12h, a Brigada Militar localizou e prendeu a suspeita, que confessou a autoria do crime.
