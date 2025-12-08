Homem é encontrado morto em apartamento no bairro Vista Alegre, em Palmeira das Missões

Um homem de aproximadamente 50 anos foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (08) em um apartamento na Rua Dari Kurtz, no bairro Vista Alegre, em Palmeira das Missões.

Conforme informações preliminares, moradores ouviram gemidos vindos do imóvel e desceram para verificar a situação. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima ferida por golpes de arma branca.

A identidade formal do homem ainda não foi confirmada pelas autoridades, mas ele era conhecido na região pelo apelido de “Mato Grosso”. Equipes da Brigada Militar, Polícia Civil e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e atenderam a ocorrência.

A Polícia Civil realizou o levantamento no local em busca de evidências que possam esclarecer o fato. Informações iniciais apontam que a causa provável da morte pode estar relacionada a um desentendimento. Apesar disso, o homem ainda não foi oficialmente identificado.

As investigações seguem em andamento, com testemunhas sendo ouvidas pela Polícia Civil. Há suspeita de que os ferimentos tenham sido causados horas antes da morte. A área permanece isolada para os trabalhos periciais.

