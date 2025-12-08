Terça, 09 de Dezembro de 2025
Homem é encontrado morto em apartamento no bairro Vista Alegre, em Palmeira das Missões

Vítima, conhecida como “Mato Grosso”, tinha cerca de 50 anos e apresentava ferimentos por arma branca; Polícia Civil investiga possível desentendimento.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Sid Farias / Ramon Mendes - Jornalismo RP
08/12/2025 às 14h19
Homem é encontrado morto em apartamento no bairro Vista Alegre, em Palmeira das Missões
(Foto: Tiago Santos / Rádio Palmeira)

Um homem de aproximadamente 50 anos foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (08) em um apartamento na Rua Dari Kurtz, no bairro Vista Alegre, em Palmeira das Missões.

Conforme informações preliminares, moradores ouviram gemidos vindos do imóvel e desceram para verificar a situação. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima ferida por golpes de arma branca.

A identidade formal do homem ainda não foi confirmada pelas autoridades, mas ele era conhecido na região pelo apelido de “Mato Grosso”. Equipes da Brigada Militar, Polícia Civil e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e atenderam a ocorrência.

A Polícia Civil realizou o levantamento no local em busca de evidências que possam esclarecer o fato. Informações iniciais apontam que a causa provável da morte pode estar relacionada a um desentendimento. Apesar disso, o homem ainda não foi oficialmente identificado.

As investigações seguem em andamento, com testemunhas sendo ouvidas pela Polícia Civil. Há suspeita de que os ferimentos tenham sido causados horas antes da morte. A área permanece isolada para os trabalhos periciais.

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
