Motociclista fica ferido na BR-468 em Bom Progresso

Um motociclista ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente com um carro na noite de sexta-feira (5) na BR-468, em Bom Progresso. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta das 22h30min no km 86 da rodovia, a cerca de 1 km do trevo do Citegem. A moto envolvida, uma Honda, é emplacada em Bom Progresso, enquanto o carro, um VW Polo, possui placa de Três Passos.

Segundo a PRF, o acidente foi caracterizado como “colisão lateral em sentidos opostos” e o motociclista não possuía habilitação. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital de Caridade de Três Passos com lesões graves, permanecendo internado na UTI da instituição.

A Brigada Militar prestou os primeiros atendimentos no local até a chegada da PRF, garantindo apoio à vítima e sinalização da rodovia.







