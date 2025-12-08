Segunda, 08 de Dezembro de 2025
Motociclista fica ferido na BR-468 em Bom Progresso

Colisão lateral com carro deixa condutor sem habilitação gravemente ferido em Bom Progresso

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Rádio Alto Uruguai
08/12/2025 às 11h39 Atualizada em 08/12/2025 às 12h00
Motociclista fica ferido na BR-468 em Bom Progresso
(Foto: Imagem meramente ilustrativa criada por IA)

Um motociclista ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente com um carro na noite de sexta-feira (5) na BR-468, em Bom Progresso. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta das 22h30min no km 86 da rodovia, a cerca de 1 km do trevo do Citegem. A moto envolvida, uma Honda, é emplacada em Bom Progresso, enquanto o carro, um VW Polo, possui placa de Três Passos.

Segundo a PRF, o acidente foi caracterizado como “colisão lateral em sentidos opostos” e o motociclista não possuía habilitação. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital de Caridade de Três Passos com lesões graves, permanecendo internado na UTI da instituição.

A Brigada Militar prestou os primeiros atendimentos no local até a chegada da PRF, garantindo apoio à vítima e sinalização da rodovia.



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação PRF)
