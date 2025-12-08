Segunda, 08 de Dezembro de 2025
18°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Feridos em acidente entre van e caminhão na BR-386 estão em estado estável

Van com estudantes colide com caminhão; 13 feridos seguem em estado estável

Por: Andre Eberhardt Fonte: GZH
08/12/2025 às 10h58 Atualizada em 08/12/2025 às 11h23
Feridos em acidente entre van e caminhão na BR-386 estão em estado estável
(Foto: Divulgação PRF)

As três professoras e os 10 estudantes que se feriram em um acidente entre van e caminhão na BR-386, em Soledade, na noite da última sexta-feira (5), estão em estado estável. Uma quarta professora, identificada como Lisete Jardinello, de 45 anos, morreu na colisão.

Eles fazem parte da turma do 9º ano da Escola Municipal Vicente Dutra de Iraí e voltavam de uma excursão a um parque aquático em Capão da Canoa, no Litoral Norte. O acidente aconteceu por volta das 23h no km 237 da rodovia.

Todos os passageiros da van já foram encaminhados de volta para Iraí, e a maioria dos estudantes de 13 e 14 anos está em casa. Conforme a prefeitura, os casos mais graves são de três alunos com fraturas, que continuam em tratamento no Hospital Santo Antônio de Tenente Portela.

Os demais estudantes e as professoras tiveram fraturas pequenas e escoriações. Eles receberam os primeiros socorros no Hospital Frei Clemente de Soledade e passaram por avaliação do médico cirurgião, sendo encaminhados para a traumatologia ambulatorial pelo tipo de lesão.

O motorista da van também se feriu, mas já foi liberado pelo Hospital Frei Clemente. O condutor do caminhão não se machucou.

Baixa visibilidade

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão teve uma pane mecânica e parou na rodovia. Enquanto o motorista descia para sinalizar, a van atingiu a traseira do veículo.

A professora Lisete Jardinello também chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Frei Clemente. Ela era a diretora da Escola Vicente Dutra e ocupava um assento na frente da van quando a colisão aconteceu.

Os depoimentos são de que o local do acidente na BR-386, que passa por obras de duplicação, é de baixa visibilidade. O trânsito ficou totalmente bloqueado por cerca de duas horas. Por volta de 1h de sábado (6), entrou em operação o sistema pare e siga.

Evento cancelado

Em nota divulgada nas redes sociais na manhã deste sábado (6), a prefeitura de Iraí manifestou profundo pesar pelo acidente e disse que presta todo apoio necessário às famílias dos alunos e professores e à comunidade escolar.

Segundo a secretária de Educação de Iraí, Daniela Severiano, o corpo da diretora deve chegar ao município à tarde. Informações sobre o velório não foram divulgadas.

O município também cancelou o evento de abertura da sua programação de Natal, que aconteceria na tarde de domingo (7).


Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Imagem meramente ilustrativa criada por IA)
Acidente grave Há 23 minutos

Motociclista fica ferido na BR-468 em Bom Progresso

Colisão lateral com carro deixa condutor sem habilitação gravemente ferido em Bom Progresso

 (Foto: Divulgação / Policia Civil)
Homicídio Há 2 horas

Homem é morto a tiros dentro de casa na zona rural de Palmitos

Vítima de 54 anos foi surpreendida por suspeito desconhecido enquanto tomava chimarrão; autor fugiu a pé e polícia investiga o caso.

 (Foto: Reprodução Oeste Mania)
Justiça Ativa Há 2 horas

Professor condenado por estupro de vulnerável é capturado após meses foragido

Foragido desde fevereiro, condenado que se escondia no Paraguai e depois na casa dos pais em Itapiranga é detido em operação conjunta das forças de segurança

 (Foto: Jornalismo Rádio Máxima)
Incêndio Residencial Há 2 horas

Casa é totalmente destruída por incêndio em Alto Recreio, em Ronda Alta

Fogo de grandes proporções consumiu o imóvel na tarde de domingo; não houve feridos e causas ainda são desconhecidas.

 (Foto: Imagem Rádio Lider)
Trânsito Há 14 horas

Colisão na ERS-330 deixa três feridos em Miraguaí

Acidente entre Golf e Prisma ocorreu no bairro Irapuá na noite de domingo; vítimas foram encaminhadas ao hospital.

Tenente Portela, RS
29°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 30°
30° Sensação
1.62 km/h Vento
50% Umidade
100% (33.97mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h21 Pôr do sol
Terça
22° 16°
Quarta
17° 13°
Quinta
27° 12°
Sexta
23° 16°
Sábado
22° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 17 minutos

Grant Thornton aponta cinco ações para proteger PMEs
Geral Há 17 minutos

Carteira de motorista: novas regras passam a valer esta semana
Acidente grave Há 21 minutos

Motociclista fica ferido na BR-468 em Bom Progresso
Fazenda Há 32 minutos

Programa Devolve ICMS do governo do Estado reduz em 37% o peso do imposto e aumenta poder de compra das famílias de baixa renda
Câmara Há 32 minutos

Motta designa Aguinaldo Ribeiro para relatoria do projeto de revisão de benefícios fiscais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 -0,65%
Euro
R$ 6,30 -0,59%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 524,375,39 +2,32%
Ibovespa
158,935,34 pts 1%
Mega-Sena
Concurso 2948 (06/12/25)
06
24
37
52
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6896 (06/12/25)
03
23
64
66
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3556 (06/12/25)
01
02
03
04
05
07
09
10
12
14
16
17
19
21
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2858 (05/12/25)
01
03
06
08
09
20
24
25
43
44
52
58
61
66
67
77
88
89
90
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2895 (05/12/25)
09
20
24
26
30
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias