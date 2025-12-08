Feridos em acidente entre van e caminhão na BR-386 estão em estado estável

As três professoras e os 10 estudantes que se feriram em um acidente entre van e caminhão na BR-386, em Soledade, na noite da última sexta-feira (5), estão em estado estável. Uma quarta professora, identificada como Lisete Jardinello, de 45 anos, morreu na colisão.

Eles fazem parte da turma do 9º ano da Escola Municipal Vicente Dutra de Iraí e voltavam de uma excursão a um parque aquático em Capão da Canoa, no Litoral Norte. O acidente aconteceu por volta das 23h no km 237 da rodovia.

Todos os passageiros da van já foram encaminhados de volta para Iraí, e a maioria dos estudantes de 13 e 14 anos está em casa. Conforme a prefeitura, os casos mais graves são de três alunos com fraturas, que continuam em tratamento no Hospital Santo Antônio de Tenente Portela.

Os demais estudantes e as professoras tiveram fraturas pequenas e escoriações. Eles receberam os primeiros socorros no Hospital Frei Clemente de Soledade e passaram por avaliação do médico cirurgião, sendo encaminhados para a traumatologia ambulatorial pelo tipo de lesão.

O motorista da van também se feriu, mas já foi liberado pelo Hospital Frei Clemente. O condutor do caminhão não se machucou.

Baixa visibilidade

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão teve uma pane mecânica e parou na rodovia. Enquanto o motorista descia para sinalizar, a van atingiu a traseira do veículo.

A professora Lisete Jardinello também chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Frei Clemente. Ela era a diretora da Escola Vicente Dutra e ocupava um assento na frente da van quando a colisão aconteceu.

Os depoimentos são de que o local do acidente na BR-386, que passa por obras de duplicação, é de baixa visibilidade. O trânsito ficou totalmente bloqueado por cerca de duas horas. Por volta de 1h de sábado (6), entrou em operação o sistema pare e siga.

Evento cancelado

Em nota divulgada nas redes sociais na manhã deste sábado (6), a prefeitura de Iraí manifestou profundo pesar pelo acidente e disse que presta todo apoio necessário às famílias dos alunos e professores e à comunidade escolar.

Segundo a secretária de Educação de Iraí, Daniela Severiano, o corpo da diretora deve chegar ao município à tarde. Informações sobre o velório não foram divulgadas.

O município também cancelou o evento de abertura da sua programação de Natal, que aconteceria na tarde de domingo (7).







