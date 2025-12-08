Homem é morto a tiros dentro de casa na zona rural de Palmitos

A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Polícia de Palmitos, informa que, na manhã deste domingo (07/12/2025), por volta das 10 horas, ocorreu um crime de homicídio consumado no município de Palmitos/SC, na localidade de Linha Baixa Diamantina, zona rural do município.

A vítima, um homem de 54 anos, encontrava-se em sua residência, sentado na área e tomando chimarrão, na companhia de duas outras pessoas (esposa e uma vizinha), quando foi surpreendida pela chegada de um indivíduo desconhecido, que se aproximou a pé. Após uma breve conversa, o autor sacou uma arma de fogo e efetuou ao menos três disparos contra a vítima, que foi a óbito no local em razão dos ferimentos.

A Polícia Militar realizou a preservação da área e o isolamento do local do crime. A Polícia Científica também esteve presente, realizando os exames periciais e a remoção do corpo para necropsia. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Palmitos e com o apoio da Delegacia de Investigações Criminais (DIC) de Maravilha, iniciou imediatamente os trabalhos de investigação.

Segundo relato das testemunhas, o autor não era conhecido das pessoas presentes no local. O crime ocorreu de forma repentina, e o autor fugiu a pé em direção ignorada após os disparos.

A investigação prossegue sob responsabilidade da Delegacia de Polícia de Palmitos, com o apoio da Delegacia de Investigações Criminais de Maravilha (DIC).

A Polícia Civil solicita que qualquer informação que possa auxiliar nas investigações seja repassada através do Disque Denúncia 181 ou diretamente em qualquer Delegacia de Polícia.

