Professor condenado por estupro de vulnerável é capturado após meses foragido

A manhã desta sexta-feira (5) marcou o desfecho de uma busca intensa: a Polícia Civil de Itapiranga prendeu um professor de 57 anos, condenado por estupro de vulnerável. A ação contou com o apoio da Polícia Militar, da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de São Miguel do Oeste e da Polícia Civil de Tunápolis.

O crime ocorreu em Santa Helena, tendo como vítima uma aluna do professor. A sentença — 30 anos e 10 meses de reclusão — havia transitado em julgado em fevereiro de 2024, quando ele fugiu. As investigações revelaram que o condenado passou um período escondido no Paraguai e, recentemente, retornou ao Brasil, passando a se ocultar na residência dos pais, na comunidade de Linha Soledade, interior de Itapiranga.

Ao confirmar seu retorno, a Polícia Civil desencadeou uma operação cuidadosamente planejada. A propriedade onde ele se escondia tinha grande extensão e três residências, exigindo atenção estratégica e reforço de efetivo. No total, 11 policiais participaram da ação, garantindo uma abordagem segura e efetiva.

A articulação entre as equipes de Itapiranga, Tunápolis, Polícia Militar e DIC de São Miguel do Oeste foi essencial para o êxito da prisão, evidenciando a força da atuação conjunta na segurança pública.

Após ser localizado e detido, o condenado foi encaminhado ao sistema prisional, onde começará a cumprir sua pena.

A Polícia Civil reforça seu compromisso no combate aos crimes sexuais contra crianças e adolescentes, reiterando a proteção à população itapiranguense.