Colisão na ERS-330 deixa três feridos em Miraguaí

Por volta das 19h50 deste domingo, um acidente envolvendo um Volkswagen Golf e um Chevrolet Prisma deixou três pessoas feridas na ERS-330, em Miraguaí, na localidade de Irapuá.

A passageira do Golf, que sofreu os ferimentos mais graves, foi atendida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela. As outras duas vítimas receberam socorro de populares e também foram levadas ao hospital.

A ocorrência segue sob apuração das autoridades. Brigada Militar e equipes do SAMU atuaram no atendimento no local.