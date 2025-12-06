Domingo, 07 de Dezembro de 2025
Acidente na BR-386: três estudantes de Iraí recebem cuidados no HSA em Tenente Portela

Informação foi confirmada pela direção da instituição hospitalar

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
06/12/2025 às 16h03 Atualizada em 06/12/2025 às 16h15
Acidente de trânsito ocorreu por volta das 23h de sexta-feira (5/12), no Km 237 da BR-386, em Soledade (Foto: Igor Binotto | Tua Rádio Cristal)

Três alunos da Escola Municipal Vicente Dutra, de Iraí, e que viajavam na van que colidiu na traseira de um caminhão estão internados no Hospital Santo Antônio (HSA), de Tenente Portela. A informação foi confirmada pela direção do HSA à reportagem do Sistema Província de Comunicação. Também foi repassado que o quadro clínico de uma estudante é considerado grave.

O acidente de trânsito ocorreu por volta das 23h de sexta-feira (5/12), no Km 237 da BR-386, em Soledade. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo de carga teve uma pane mecânica e parou na pista. Enquanto o motorista desembarcava da cabine para sinalizar, a van atingiu a traseira do caminhão. O homem não se feriu. Depoimentos revelam que o local da colisão apresenta baixa visibilidade.

A professora Lisete Jardinello, de 45 anos, recebeu os primeiros socorros no local, porém não resistiu aos ferimentos e faleceu. A identidade da vítima foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros de Soledade.

Outras três docentes e dez estudantes, além do condutor da van sofreram ferimentos. Todos foram encaminhados inicialmente ao Hospital Frei Clemente, em Soledade. Na manhã deste sábado (6/12), eles foram transferidos para Iraí e Tenente Portela.

O grupo retornava de uma excursão a um parque aquático em Capão da Canoa.

Em nota divulgada nas redes sociais, a Administração Municipal de Iraí manifestou pesar pelo acidente e afirmou que presta todo o apoio necessário às famílias e à comunidade escolar.

 

