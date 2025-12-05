Fogo em vegetação mobiliza bombeiros no interior de Boa Vista do Buricá

Um incêndio em vegetação mobilizou equipes de emergência na localidade de Linha Coqueiro, interior de Boa Vista do Buricá, por volta das 9h15min desta sexta-feira (5). O Corpo de Bombeiros de Três de Maio foi acionado para combater as chamas, que atingiram aproximadamente 5 mil metros quadrados.

Para o controle do fogo, foram utilizados cerca de 2 mil litros de água. A prefeitura também enviou apoio ao local, disponibilizando um caminhão-pipa e uma retroescavadeira, ambos acompanhados de motorista e operador, que auxiliaram no rescaldo e na contenção do incêndio.

Ninguém ficou ferido. As causas do incêndio não foram informadas.

