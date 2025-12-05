Domingo, 07 de Dezembro de 2025
Fogo em vegetação mobiliza bombeiros no interior de Boa Vista do Buricá

Chamas atingiram cerca de 5 mil m² e foram controladas com apoio da prefeitura e caminhão-pipa.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Paulo Marques Notícias
05/12/2025 às 14h33
Fogo em vegetação mobiliza bombeiros no interior de Boa Vista do Buricá
(Foto: Especial / Berli Lemos)

Um incêndio em vegetação mobilizou equipes de emergência na localidade de Linha Coqueiro, interior de Boa Vista do Buricá, por volta das 9h15min desta sexta-feira (5). O Corpo de Bombeiros de Três de Maio foi acionado para combater as chamas, que atingiram aproximadamente 5 mil metros quadrados.

 Para o controle do fogo, foram utilizados cerca de 2 mil litros de água. A prefeitura também enviou apoio ao local, disponibilizando um caminhão-pipa e uma retroescavadeira, ambos acompanhados de motorista e operador, que auxiliaram no rescaldo e na contenção do incêndio.

 Ninguém ficou ferido. As causas do incêndio não foram informadas.

 

 

