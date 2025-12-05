Professor condenado por estupro de vulnerável é preso após meses foragido em Itapiranga

A Polícia Civil de Itapiranga, com apoio da Polícia Militar, da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de São Miguel do Oeste e da Polícia Civil de Tunápolis, prendeu um professor de 57 anos condenado pelo crime de estupro de vulnerável. A prisão definitiva foi cumprida na manhã desta sexta-feira, 5.

O crime ocorreu no município de Santa Helena e o mandado de prisão foi expedido pela Comarca de Descanso.

O condenado estava foragido desde fevereiro de 2024, após o trânsito em julgado de sua sentença, que é de 30 anos e 10 meses de prisão. As investigações indicaram que, depois de se esconder no Paraguai, ele havia retornado ao território brasileiro recentemente, passando a se ocultar em uma propriedade rural na comunidade de Soledade, interior de Itapiranga.

Com a confirmação do retorno do foragido, a Polícia Civil organizou uma operação para efetuar a prisão. A propriedade onde o professor estava escondido é grande e possui três residências, o que exigiu um planejamento cuidadoso e reforço de efetivo. No total, 11 policiais participaram da ação.

A colaboração entre as Polícias Civil de Itapiranga e Tunápolis, a Polícia Militar e a DIC de São Miguel do Oeste foi fundamental para o êxito da operação. Após a localização e prisão, o condenado foi levado ao sistema prisional para iniciar o cumprimento de sua pena.

