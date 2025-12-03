Quarta, 03 de Dezembro de 2025
Marina Silva sofre fratura em vértebra lombar

Ministra do Meio Ambiente fará tratamento em casa

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/12/2025 às 21h18
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, foi hospitalizada na tarde desta quarta-feira (3), em Brasília, após sentir dor súbita na região lombar , enquanto movimentava vasos de plantas no jardim de sua residência, informou a assessoria da pasta. Ela está de férias durante esta semana.

Após ser atendida em um hospital particular da capital, e submetida a uma tomografia computadorizada, a ministra foi diagnosticada com "leve fratura na vértebra L4".

Segundo o MMA, não foi necessária internação.

"Ela foi medicada para controle da dor, sente-se bem e terá alta ainda hoje. De acordo com orientações médicas, a ministra precisará se afastar das atividades presenciais nas próximas semanas, mas poderá seguir trabalhando de forma remota durante esse período", informou a assessoria do ministério.

© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
