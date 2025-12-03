Quarta, 03 de Dezembro de 2025
16°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Humberto Costa defende endurecimento contra apostas on-line

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (3), o senador Humberto Costa afirmou que o governo federal estruturou novas ações para enfrentar ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
03/12/2025 às 18h23
Humberto Costa defende endurecimento contra apostas on-line
- Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (3), o senador Humberto Costa afirmou que o governo federal estruturou novas ações para enfrentar problemas relacionados às apostas on-line. O parlamentar destacou a assinatura de um acordo de cooperação técnica entre os Ministérios da Saúde e da Fazenda para monitorar impactos sociais e econômicos das chamadas bets. Ele citou dados de estudo apresentado pela Frente Parlamentar Mista para a Promoção da Saúde Mental e comentou iniciativas legislativas em andamento, como o aumento da tributação sobre empresas do setor.

— Asbetssão um câncer para o país, uma mazela que provoca danos sociais irreparáveis e têm destruído famílias, patrimônios familiares; têm produzido doenças mentais às pessoas, suicídios, violências, enfim. Esse acordo de cooperação técnica prevê uma série de mecanismos entre os dois ministérios, como troca de informações para regular apostas e proteger pessoas dos enormes riscos que elas representam. O propósito é identificar e chegar rapidamente àqueles cujas apostas viraram um problema sério de saúde. É uma iniciativa extraordinária do governo para dar combate a essa grave ameaça social — disse.

O senador informou que a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou projeto do senador Renan Calheiros (MDB-AL)que aumenta a tributação de fintechs, eleva gradualmente a taxação de bets e cria um programa de regularização tributária para pessoas de baixa renda ( PL 5.473/2025 ). Ele citou estudo que calcula prejuízo anual de R$ 38,8 bilhões ao país com apostas e jogos de azar, incluindo gastos com saúde, perda de moradia, desemprego e efeitos ligados à criminalidade.

Humberto afirmou ainda que a arrecadação atual do setor não cobre os danos causados e defendeu mudanças na legislação. Ele disse apoiar o endurecimento das regras, a restrição da publicidade e até o fim das apostas on-line. O senador também destacou propostas que elevam tributos sobre fintechs e sobre juros sobre capital próprio, além da iniciativa que cria nova taxação para financiar ações de segurança pública.

Defendo o fim dessasbets, o fim dessa mazela, que está gerando prejuízos gigantescos às famílias brasileiras, à economia brasileira, ao povo brasileiro. Defendo que essa miséria social acabe, porém, se a legalização é um caminho sem volta, que se reduzam os danos causados, mudando o modelo de regulação até que nós tenhamos força para eliminar definitivamente esse cancro na sociedade brasileira.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Alexandre Padilha é ministro da Saúde - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 1 minuto

CTFC vai ouvir Alexandre Padilha sobre transferência de médicos

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, deve comparecer à Comissão de Fiscalização e Controle (CTFC) em 17 de dezembro para falar sobre iniciativa ...

 O Plenário do Senado durante as votações desta quarta-feira - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 1 minuto

Senado aprova criação da licença ambiental especial; texto vai à sanção

O Senado aprovou nesta quarta-feira (3) a medida provisória que cria a licença ambiental especial (LAE) para empreendimentos considerados estratégi...

 - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 17 minutos

Marcos Rogério critica mudança em regras de impeachment de ministros do STF

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (3), o senador Marcos Rogério criticou a decisão cautelar do ministro do Supremo Tribunal Federal ...

 O projeto, da ex-senadora Janaína Farias, recebeu um substitutivo da senadora Augusta Brito - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 17 minutos

CCJ aprova Política Brasileira de Alimentação Escolar

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou, nesta terça-feira (3), a criação da Política Brasileira de Alimentação Escolar (PBAE). A medida...

 - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 31 minutos

Plínio Valério critica decisão de Gilmar Mendes sobre impeachment

O senador Plínio Valério (PSDB-AM) afirmou, em pronunciamento nesta quarta-feira (3), que o Senado precisa reagir à decisão do ministro Gilmar Mend...

Tenente Portela, RS
29°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 30°
28° Sensação
3.25 km/h Vento
38% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h17 Pôr do sol
Quinta
30° 14°
Sexta
35° 15°
Sábado
36° 19°
Domingo
37° 20°
Segunda
36° 20°
Últimas notícias
Senado Federal Há 1 minuto

CTFC vai ouvir Alexandre Padilha sobre transferência de médicos
Senado Federal Há 1 minuto

Senado aprova criação da licença ambiental especial; texto vai à sanção
Senado Federal Há 1 minuto

Humberto Costa defende endurecimento contra apostas on-line
Saúde Há 1 minuto

Em Santiago, governo Leite inaugura centro do Programa Saúde 60+ RS e formaliza convênios do Avançar Mais na Saúde
Saúde Há 1 minuto

Com recursos do SUS Gaúcho, Hospital de São Pedro do Sul terá ambulatório que irá realizar 30 cirurgias vasculares por mês

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 -0,34%
Euro
R$ 6,20 +0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 523,971,45 +1,80%
Ibovespa
161,766,19 pts 0.42%
Mega-Sena
Concurso 2946 (02/12/25)
04
13
17
21
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6892 (02/12/25)
10
21
38
73
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3552 (02/12/25)
04
05
06
07
11
12
14
15
16
17
18
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2856 (01/12/25)
00
02
04
08
09
10
12
14
15
42
43
53
67
69
72
79
85
93
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2893 (01/12/25)
03
10
27
33
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias