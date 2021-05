Senado aprova acordo aéreo entre Brasil e Turquia

Em sessão deliberativa remota nesta quarta-feira (19), o Plenário do Senado aprovou o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 273/2019 , que ratifica acordo de serviços aéreos entre o Brasil e a Turquia firmado em 2017. O senador Marcos do Val (Podemos-ES), relator da proposta, apresentou parecer favorável. O projeto segue, agora, para promulgação do Congresso Nacional.

Ao recomendar a aprovação da projeto, Marcos do Val destacou o objetivo do acordo de aprimorar a estrutura jurídica dos serviços de transporte aéreo entre Brasil e Turquia.

Acordo

Composto por 30 artigos, o acordo internacional visa intensificar as relações entre os dois países nas áreas de comércio e turismo, entre outras. O documento define, como autoridade aeronáutica, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), no caso do Brasil, e o Ministério dos Transportes, Assuntos Marítimos e Comunicações, no caso da Turquia.