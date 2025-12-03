Quarta, 03 de Dezembro de 2025
16°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Vai à CAE projeto que reforça transparência das emendas parlamentares

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou, nesta quarta-feira (3), projeto que torna mais rígidas as regras de transparência para as emend...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
03/12/2025 às 15h33
Vai à CAE projeto que reforça transparência das emendas parlamentares
Segundo o relator, Alessandro Vieira, trata-se de 'eliminar pela raiz o orçamento secreto' - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou, nesta quarta-feira (3), projeto que torna mais rígidas as regras de transparência para as emendas parlamentares ao Orçamento da União. O texto, que também teve requerimento de urgência aprovado, vai à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

O relator do Projeto de Lei (PL) 2.759/2024 , senador Alessandro Vieira (MDB-SE), prevê códigos para a sociedade rastrear as emendas até seu destino e a divulgação clara e imediata das comunicações entre os órgãos envolvidos. Segundo Alessandro, trata-se de “eliminar pela raiz o orçamento secreto” e de dar “publicidade irrestrita dos valores e critérios utilizados”.

Para isso, o relator incluiu no texto decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) de 2024 sobre as chamadas “emendas pix” — transferências especiais que o parlamentar faz diretamente aos beneficiários das emendas, como prefeituras ou organizações não governamentais. Trata-se da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 854 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7688, 7695 e 7697.

Autor da proposta, o senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) explicou que tomou a iniciativa de criar as regras antes mesmo da decisão do STF. O motivo foram emendas que ele enviou para uma determinada cidade que foram usadas em ações diferentes das que ele indicou.

— Eu fiz uma transferência especial para determinado município para a construção de uma ponte. Passou algum tempo e a ponte não saía, o dinheiro foi desviado para outra finalidade — disse.

O presidente da CCJ, Otto Alencar (PSD-BA), presidiu a reunião.

Novas regras

Para evitar desvios do tipo, o texto prevê que o parlamentar pode alterar o beneficiário quando perceber que o gasto pretendido pelo favorecido for diferente do previsto inicialmente. Assim, haverá impedimento técnico para realizar a despesa, desde que ocorra antes do empenho (procedimento que gera compromisso de o Estado realizar um gasto).

Além disso, Alessandro quer obrigar o registro das contratações públicas oriundas das emendas parlamentares no Portal Nacional de Compras Públicas. Os princípios de transparência também serão aplicados aos estados e municípios.

STF

A necessidade de um plano de trabalho prévio e com metas para liberar as emendas PIX é uma das decisões do STF incluídas no projeto. Em 2024, o ministro da Corte Flávio Dino proibiu os repasses como regra, liberando apenas aqueles que elaborassem esses documentos.

Para o senador Jorge Seif (PL-SC), a proposta de Vanderlan devolve a prerrogativa de criar as regras sobre o Orçamento ao Congresso Nacional. À época, Dino exigiu um acordo entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário para pacificar a questão.

— Hoje praticamente o que tem ocorrido no STF com as emendas Pix é que está tudo sob investigação, como se fosse um delito, como se nós não tivéssemos fazendo benfeitoria para as nossas prefeituras. [O projeto é para que a] regra fique claríssima e inquestionável.

Outras obrigações exigidas pelo STF e incluídas no projeto são:

  • inserção dos planos de trabalho no site Tranferegov.br ;
  • abertura de conta específica para receber os valores. Pelo texto, saldos remanescentes e rendimentos auferidos poderão ser utilizados nos investimentos realizados;
  • divulgação de cada decisão e de cada parlamentar que propôs as emendas;
  • fiscalização pelo Tribunal de Constas da União, compartilhada pelos tribunais de contas dos entes beneficiários e pelos órgãos de controle interno.

Para entender melhor o que são as emendas parlamentares, clique aqui .

Para saber como acompanhar a escolha das emendas durante a análise do projeto de lei orçamentária, clique aqui .

Para consultar informações sobre beneficiários, valores pagos e ações concretas custeadas pelas emendas, clique aqui .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Alexandre Padilha é ministro da Saúde - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 10 minutos

CTFC vai ouvir Alexandre Padilha sobre transferência de médicos

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, deve comparecer à Comissão de Fiscalização e Controle (CTFC) em 17 de dezembro para falar sobre iniciativa ...

 O Plenário do Senado durante as votações desta quarta-feira - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 10 minutos

Senado aprova criação da licença ambiental especial; texto vai à sanção

O Senado aprovou nesta quarta-feira (3) a medida provisória que cria a licença ambiental especial (LAE) para empreendimentos considerados estratégi...

 - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 10 minutos

Humberto Costa defende endurecimento contra apostas on-line

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (3), o senador Humberto Costa afirmou que o governo federal estruturou novas ações para enfrentar ...

 - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 25 minutos

Marcos Rogério critica mudança em regras de impeachment de ministros do STF

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (3), o senador Marcos Rogério criticou a decisão cautelar do ministro do Supremo Tribunal Federal ...

 O projeto, da ex-senadora Janaína Farias, recebeu um substitutivo da senadora Augusta Brito - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 25 minutos

CCJ aprova Política Brasileira de Alimentação Escolar

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou, nesta terça-feira (3), a criação da Política Brasileira de Alimentação Escolar (PBAE). A medida...

Tenente Portela, RS
29°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 30°
28° Sensação
3.25 km/h Vento
38% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h17 Pôr do sol
Quinta
30° 14°
Sexta
35° 15°
Sábado
36° 19°
Domingo
37° 20°
Segunda
36° 20°
Últimas notícias
Senado Federal Há 1 minuto

CTFC vai ouvir Alexandre Padilha sobre transferência de médicos
Senado Federal Há 1 minuto

Senado aprova criação da licença ambiental especial; texto vai à sanção
Senado Federal Há 1 minuto

Humberto Costa defende endurecimento contra apostas on-line
Saúde Há 2 minutos

Em Santiago, governo Leite inaugura centro do Programa Saúde 60+ RS e formaliza convênios do Avançar Mais na Saúde
Saúde Há 2 minutos

Com recursos do SUS Gaúcho, Hospital de São Pedro do Sul terá ambulatório que irá realizar 30 cirurgias vasculares por mês

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 -0,34%
Euro
R$ 6,20 +0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 523,971,45 +1,80%
Ibovespa
161,766,19 pts 0.42%
Mega-Sena
Concurso 2946 (02/12/25)
04
13
17
21
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6892 (02/12/25)
10
21
38
73
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3552 (02/12/25)
04
05
06
07
11
12
14
15
16
17
18
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2856 (01/12/25)
00
02
04
08
09
10
12
14
15
42
43
53
67
69
72
79
85
93
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2893 (01/12/25)
03
10
27
33
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias