Força Tática prende homem com mais de meio quilo de cocaína em Taquaruçu do Sul

Na manhã desta terça-feira, a Força Tática da Brigada Militar prendeu um homem de 24 anos por tráfico de drogas durante a operação Cerco Fechado, em Taquaruçu do Sul. A abordagem ocorreu após a guarnição visualizar o indivíduo saindo de uma área de mata.

Durante as buscas, os policiais encontraram uma sacola contendo 551 gramas de cocaína, uma balança de precisão e materiais utilizados para embalar entorpecentes. Todo o material foi apreendido.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia, juntamente com os itens recolhidos, para registro do flagrante. Segundo a Brigada Militar, após o fracionamento, a quantidade de droga apreendida representa um prejuízo estimado de R$ 55 mil ao tráfico.