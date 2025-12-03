Quarta, 03 de Dezembro de 2025
16°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Deputado é preso no Rio pela PF que investiga vazamento de operação

Mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/12/2025 às 14h47

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar (União Brasil), foi preso preventivamente, na manhã desta quarta-feira (3), durante a Operação Unha e Carne, deflagrada pela Polícia Federal para investigar o vazamento de informações sigilosas sobre a Operação Zargun.

Agentes policiais estiveram na Alerj no início da manhã e cumpriram mandados de busca na sala da presidência. A ação ocorreu enquanto Bacellar prestava depoimento na sede da Polícia Federal, no Rio.

Minutos após o depoimento, o parlamentar foi detido preventivamente. Ele é suspeito de envolvimento no repasse de informações que teriam antecipado detalhes da operação que mirava o deputado estadual TH Joias.

Segundo a PF, o vazamento comprometeu o andamento das investigações que resultaram na prisão de TH Joias. A meta do novo inquérito é identificar os responsáveis pelo repasse ilegal de informações e esclarecer a conexão com agentes públicos.

A operação de hoje cumpre um mandado de prisão preventiva, oito mandados de busca e apreensão e um mandado de intimação. Todos foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília.

De acordo com a nota divulgada pela Polícia Federal, a Operação Unha e Carne busca “combater a atuação de agentes públicos envolvidos no vazamento de informações sigilosas, o que culminou com a obstrução da investigação realizada no âmbito da Operação Zargun”.

A ação integra determinação do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 635 das Favelas), que delegou à Polícia Federal a apuração da atuação de grupos criminosos violentos no estado do Rio e suas conexões com agentes públicos.

Compra e vendas de armas

No dia 3 de setembro de 2025, o deputado estadual Tiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias , foi preso por suspeita de intermediar a compra e venda de armas para o Comando Vermelho.

Segundo as investigações, ele atuava como intermediário entre fornecedores e integrantes da facção criminosa.

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro ainda não foi comunicada oficialmente sobre a operação de hoje. Assim que tiver acesso a todas as informações, irá tomar as medidas cabíveis.

A reportagem procurou a Alerj para comentar a prisão de Rodrigo Bacellar e as diligências realizadas, mas não houve resposta até o momento.

Confira as informações do Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil

*Com informações da TV Brasil

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Política Há 8 minutos

CCJ do Senado adia votação do PL Antifacção para 10 de dezembro

Penas podem chegar a 120 anos para líderes de facções ou milícias

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Política Há 54 minutos

Comissão adia votação da PEC que reduz jornada para 40h e mantém 6x1

Governo defende fim da escala 6x1 além de redução de jornada

 (Foto: Reprodução / Câmara de Vereadores de Braga)
Votação suplementar Há 1 hora

Braga elege novo vereador neste domingo

Pleito ocorre após morte de Bolívar Della Libera; dois filhos do ex-parlamentar disputam a vaga pelo PP
Política Há 3 horas

Senado: substitutivo do Antifacção prevê R$ 30 bi por ano contra crime

Parecer de Alessandro Vieira deve ser analisado na CCJ da Casa

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Política Há 18 horas

Planalto rejeita texto na Câmara que mantém escala 6x1

Ministros defendem fim da escala e redução de jornada

Tenente Portela, RS
29°
Parcialmente nublado
Mín. 16° Máx. 30°
28° Sensação
3.53 km/h Vento
34% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h17 Pôr do sol
Quinta
30° 14°
Sexta
35° 15°
Sábado
36° 19°
Domingo
37° 20°
Segunda
36° 20°
Últimas notícias
Economia Há 5 minutos

Tecnisa entrega o Bosque Pitangueiras e alcança 277 obras concluídas
Cerco Fechado Há 5 minutos

Força Tática prende homem com mais de meio quilo de cocaína em Taquaruçu do Sul
Agricultura Há 5 minutos

Secretaria da Agricultura e Pecuária e Cidasc regulamentam autorizações excepcionais para plantio de soja em Santa Catarina
Senado Federal Há 5 minutos

Comissão aprova plano permanente para reforçar relação Brasil–EUA
Política Há 5 minutos

CCJ do Senado adia votação do PL Antifacção para 10 de dezembro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 -0,40%
Euro
R$ 6,19 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 525,807,41 +2,22%
Ibovespa
161,368,27 pts 0.17%
Mega-Sena
Concurso 2946 (02/12/25)
04
13
17
21
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6892 (02/12/25)
10
21
38
73
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3552 (02/12/25)
04
05
06
07
11
12
14
15
16
17
18
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2856 (01/12/25)
00
02
04
08
09
10
12
14
15
42
43
53
67
69
72
79
85
93
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2893 (01/12/25)
03
10
27
33
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias