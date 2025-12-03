Zenaide destaca importância da vacinação de gestantes contra vírus da bronqueolite

A senadora Zenaide Maia (PSD-RN), em pronunciamento na terça-feira (2), informou que o Ministério da Saúde iniciou a distribuição nacional da vacina contra o vírus sincicial respiratório. Segundo ela, o Ministério da Saúde enviará 673 mil doses para todos os estados e para o Distrito Federal. A imunização pelo Sistema Único de Saúde (SUS) atende gestantes a partir da 28ª semana com o objetivo de reduzir casos de bronquiolite em recém-nascidos.

— O vírus sincicial respiratório (VSR) é responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de 2 anos. A vacina oferece proteção imediata aos recém-nascidos, reduzindo as hospitalizações. Em 2025, até 22 de novembro, o Brasil registrou 43,2 mil casos de síndrome respiratória aguda grave causados pelo VSR — afirmou.

Zenaide alertou para a importância da vacinação e criticou a disseminação de informações falsas. Segundo a senadora, que é médica, a desinformação tem afastado famílias dos postos de saúde. Ela mencionou estudo publicado na revistaThe Lancetque relaciona a vacinação à redução da mortalidade infantil em diversos países. Também citou dados da Fiocruz que apontam queda na cobertura vacinal de crianças e baixo índice de aplicação das doses contra a covid-19 em menores de 5 anos.

— Conforme o Ministério da Saúde, a vacinação é reconhecida como uma das mais eficazes estratégias para preservar a saúde da população e fortalecer uma sociedade saudável e resistente. Além de prevenir doenças graves, a imunização contribui para reduzir a disseminação dos agentes infecciosos (os vírus) das comunidades, protegendo aqueles que não podem ser vacinados por motivo de saúde. Reitero também a necessidade de promover canais de informação de interesse público, para combater o negacionismo e as notícias falsas que circulam na internet — disse, lembrando que o Brasil mantém um programa nacional de imunizações desde 1973.