Força Tática apreende mais de meio quilo de cocaína em Taquaruçu do Sul

Em uma manhã de intensa ação da Brigada Militar, a Força Tática prendeu um homem de 24 anos por tráfico de drogas durante a operação Cerco Fechado, em Taquaruçu do Sul.

A abordagem ocorreu após a guarnição visualizar o indivíduo saindo de uma área de mata. Durante as buscas no local, os policiais encontraram uma sacola contendo 551 gramas de cocaína, uma balança de precisão e material utilizado para embalar entorpecentes. Todo o material foi imediatamente apreendido.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia, juntamente com os itens apreendidos, para registro do flagrante. Após o fracionamento, a quantidade de droga apreendida representa um prejuízo estimado de R$ 55 mil ao tráfico de drogas.