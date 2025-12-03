Quarta, 03 de Dezembro de 2025
16°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Congresso busca acordo para levar LDO ao Plenário na quinta

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou nesta terça-feira (2) que a sessão conjunta do Congresso Nacional — ou seja, Câmara e Senado — de...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
03/12/2025 às 00h07
Congresso busca acordo para levar LDO ao Plenário na quinta
O presidente da Comissão Mista de Orçamento, Efraim Filho, e o residente do Senado, Davi Alcolumbre, participaram de articulações para definir a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou nesta terça-feira (2) que a sessão conjunta do Congresso Nacional — ou seja, Câmara e Senado — destinada à votação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 ( PLN 2/2025 ) deve ser realizada na quinta-feira (4).

Davi relatou que esteve envolvido, ao longo do dia, em articulações com o presidente da Câmara, Hugo Motta, integrantes da Comissão Mista de Orçamento (CMO) e líderes partidários na tentativa de ajustar o andamento da proposta e do projeto de Lei Orçamentária de 2026(PLN 15/2025) .

— Estamos tendo muitos desencontros em relação às questões relacionadas ao Orçamento. Nós estamos construindo, com as lideranças do governo no Congresso, uma nova sessão do Congresso Nacional para quinta-feira, para deliberarmos a LDO [Lei de Diretrizes Orçamentárias] — disse Davi.

CMO

Antes da votação em sessão conjunta, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias será votado na CMO. A previsão, feita pelo presidente da comissão, senador Efraim Filho (União–PB), é que isso aconteça amanhã [quarta-feira, 3], quando a comissão também deve votar o relatório da receita.

A expectativa é que os relatórios setoriais sejam votados na próxima semana e o Orçamento fique para a semana seguinte.

— Se der certo, o calendário é votação da LDO e do relatório da receita amanhã, relatórios setoriais na semana que vem e o Orçamento na seguinte — disse Efraim sobre as votações na CMO.

Ele afirmou que a comissão está empenhada em manter o cronograma.

— As construções estão acontecendo. Orçamento que não cumpre o cronograma neste ano é um jogo de perde-perde. É ruim para o governo, é ruim para o Congresso, é pior para o Brasil — afirmou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 5 horas

Dorinha lamenta casos recentes de feminicídio e cobra reação do país

Ao discursar no Plenário nesta terça-feira (2), a senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO) lamentou a ocorrência de vários casos de feminicídi...

 Diversos senadores defenderam a postura do presidente do Senado e a observância do rito constitucional - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 5 horas

Senadores manifestam apoio a Davi após adiamento de sabatina de Messias

A decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de adiar a sabatina e a votação da indicação de Jorge Messias para ministro do Supremo Tribunal...

 O Plenário do Senado durante as votações desta terça-feira - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 5 horas

Senado fará sessão para celebrar os 150 anos do município de Jaraguá do Sul

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (2) o requerimento de sessão especial para celebrar os 150 anos do município de Jaraguá do Sul, em S...

 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 6 horas

Paim homenageia sociólogo e defende políticas públicas humanitárias

Em pronunciamento nesta terça-feira (2), o senador Paulo Paim (PT-RS) relembrou a trajetória política do sociólogo Alberto Guerreiro Ramos, reconhe...

 O projeto foi relatado pelo senador Efraim Filho - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 6 horas

Prorrogação de benefícios tributários a equipamentos inteligentes vai a sanção

O Plenário do Senado aprovou, nesta terça-feira (2), o projeto que prorroga até 31 de dezembro de 2030 os benefícios tributários para taxas de fisc...

Tenente Portela, RS
19°
Parcialmente nublado
Mín. 16° Máx. 30°
19° Sensação
1.04 km/h Vento
72% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h17 Pôr do sol
Quinta
30° 14°
Sexta
35° 15°
Sábado
36° 19°
Domingo
37° 20°
Segunda
36° 20°
Últimas notícias
Habitação Há 28 minutos

Governador Eduardo Leite entrega chaves de 76 imóveis adquiridos pelo Programa Porta de Entrada, em Alvorada
Câmara Há 29 minutos

Motta defende aperfeiçoamento do ambiente regulatório no país
Câmara Há 29 minutos

Câmara aprova isenção de IPVA para veículos com mais de 20 anos
Senado Federal Há 29 minutos

Congresso busca acordo para levar LDO ao Plenário na quinta
Política Há 3 horas

Planalto rejeita texto na Câmara que mantém escala 6x1

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,11%
Euro
R$ 6,20 +0,13%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 524,633,22 +1,48%
Ibovespa
161,092,25 pts 1.56%
Mega-Sena
Concurso 2946 (02/12/25)
04
13
17
21
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6892 (02/12/25)
10
21
38
73
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3552 (02/12/25)
04
05
06
07
11
12
14
15
16
17
18
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2856 (01/12/25)
00
02
04
08
09
10
12
14
15
42
43
53
67
69
72
79
85
93
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2893 (01/12/25)
03
10
27
33
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias